Argentina va por la gloria eterna: juega la final ante España

Argentina buscará el bicampeonato mundial frente a España en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey. Arranca desde las 16. Transmite La Red Paraná.

Hay partidos que trascienden un resultado. Encuentros que marcan generaciones y quedan inmortalizados en la historia de un país. La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey, pertenece a esa categoría.

Más allá del desenlace, esta selección ya conquistó un lugar de privilegio en el corazón de los argentinos. Sin embargo, una victoria convertiría a este equipo en el primero de la historia en conseguir el bicampeonato mundial para la Albiceleste y coronaría de manera perfecta la extraordinaria carrera de Lionel Messi en la máxima cita del fútbol.

El transporte metropolitano suspenderá el servicio por el partido de Argentina-España

Radio La Red Paraná y UNO transmiten la final del Mundial con un gran despliegue

La expectativa que se vive en Nueva York es inmensa. Miles de hinchas argentinos llegaron desde distintos puntos del planeta para acompañar al seleccionado de Lionel Scaloni, convencidos de que están ante un momento irrepetible. La ciudad estadounidense se tiñó de celeste y blanco en una previa cargada de emoción, ilusión y nerviosismo.

Un equipo que cambió la historia

La Scaloneta ya no necesita demostrar nada para ser considerada una de las mejores selecciones argentinas de todos los tiempos. Desde la obtención de la Copa América en Brasil, pasando por la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y una nueva final mundialista, el ciclo encabezado por Lionel Scaloni transformó la mentalidad del fútbol argentino.

Este grupo recuperó la identificación entre el seleccionado y la gente. Volvió a poner en primer plano valores como el compromiso colectivo, la humildad, el sacrificio y el compañerismo. Un equipo que juega con intensidad, personalidad y una enorme capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Más allá de los títulos, el gran legado de esta generación fue instalar una nueva cultura deportiva: competir siempre con el objetivo de ganar, pero entendiendo que una derrota no puede borrar todo el camino recorrido.

Messi, frente al cierre soñado

En el centro de la escena aparece una vez más Lionel Messi.

A los 39 años, el capitán argentino disputará su sexta Copa del Mundo y tendrá una nueva oportunidad de ampliar una carrera que ya parece imposible de igualar.

El rosarino llega a la final luego de convertir ocho goles durante el torneo y suma 21 tantos en Mundiales, registros que continúan alimentando una trayectoria única.

La historia, además, le regala una curiosa coincidencia. Hace diez años, precisamente en este escenario, Messi había manifestado su frustración tras perder una final y llegó incluso a anunciar su alejamiento de la Selección. El tiempo cambió completamente ese destino. Hoy vuelve al mismo estadio convertido en campeón del mundo, máximo referente de la Albiceleste y líder de un grupo que volvió a enamorar al país.

Si Argentina logra el título, la imagen de Messi levantando nuevamente la Copa del Mundo será una de las fotografías más importantes de la historia del deporte argentino.

El camino hacia la final

El recorrido de Argentina hasta el partido decisivo estuvo cargado de emociones y momentos inolvidables.

En la fase de grupos derrotó a Argelia por 3-0, luego superó a Austria por 2-0 y cerró con un triunfo 3-1 frente a Jordania.

En los cruces eliminatorios comenzaron los mayores desafíos. Primero apareció una sufrida victoria ante Cabo Verde por 3-2 en tiempo suplementario. Después llegó una remontada memorable frente a Egipto, también por 3-2, y más tarde otro triunfo en el alargue frente a Suiza por 3-1.

La semifinal tuvo un condimento especial: Inglaterra. En un partido intenso, Argentina se impuso 2-1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para clasificarse a una nueva final del mundo.

Fue un recorrido construido con fútbol, carácter, resiliencia y una enorme fortaleza mental.

España, un rival de enorme jerarquía

Del otro lado estará una selección española que llega con sobrados méritos.

El conjunto europeo mostró uno de los mejores niveles del campeonato y eliminó en semifinales a Francia, uno de los grandes candidatos al título, consolidándose como un equipo sólido, dinámico y con una generación de futbolistas de enorme calidad.

Será un desafío de máxima exigencia para la Selección argentina, que necesitará otra actuación memorable para quedarse con el trofeo.

Una final con peso histórico

Será la séptima final mundialista que dispute Argentina.

El recorrido comenzó en Uruguay 1930, continuó con la consagración de 1978 bajo la conducción de César Luis Menotti, el inolvidable título de México 1986 con Diego Maradona como máxima figura, la final perdida frente a Alemania en Italia 1990, la derrota nuevamente ante los alemanes en Brasil 2014 con Messi como capitán y la consagración en Qatar 2022.

Ahora llega una nueva oportunidad para seguir agrandando esa historia.

Un triunfo significaría un hecho inédito: el primer bicampeonato mundial para la Selección argentina.

Un pueblo que volvió a creer

Quizá el mayor logro de este equipo haya sido recuperar la ilusión colectiva.

La identificación entre la gente y la Selección alcanzó niveles extraordinarios. Cada partido paraliza al país, las plazas vuelven a llenarse de familias, los balcones se cubren de banderas y millones de argentinos sienten que estos jugadores representan mucho más que un resultado deportivo.

El seleccionado transmite entrega, solidaridad y pertenencia. Juega con la intensidad que caracteriza al fútbol argentino y refleja el espíritu de un país que nunca deja de luchar.

La última batalla

Cuando el árbitro marque el inicio del partido ya no habrá estadísticas, antecedentes ni pronósticos. Solo quedarán noventa minutos —o quizás algunos más— para definir al nuevo campeón del mundo.

Argentina llega con la ilusión intacta y con la posibilidad de escribir una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística.

Si logra vencer a España, la Scaloneta alcanzará la eternidad con un bicampeonato inédito y Lionel Messi tendrá el cierre perfecto para una carrera legendaria.

Y si el resultado no acompaña, este grupo seguirá ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva por haber devuelto la ilusión, la identidad y el orgullo de vestir la camiseta albiceleste.

Porque, pase lo que pase, esta generación ya dejó una huella imborrable. Pero sabe que está a un solo partido de convertirse, definitivamente, en la mejor selección argentina de todos los tiempos.

Formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel o Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Simeone o De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, A. Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España:Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Datos

Hora y TV: 16 - DSports / TyC Sports

Arbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: MetLife Stadium (N. Jersey)