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Aulas vacías en el reinicio escolar: Agmer y AMET concretan paro en toda la provincia

Agmer cumple un paro de 24 horas al reiniciarse las clases tras el receso invernal, en rechazo al aumento del 3% y al salario mínimo de $850.000. AMET adhirió

20 de julio 2026 · 08:36hs
Agmer cumple un paro de 24 horas al reiniciarse las clases tras el receso invernal

Agmer cumple un paro de 24 horas al reiniciarse las clases tras el receso invernal, en rechazo al aumento del 3% y al salario mínimo de $850.000. AMET adhirió

Este lunes 20 de julio, el regreso a las aulas en Entre Ríos tras el receso invernal se ve condicionado por una medida de fuerza de 24 horas convocada por el gremio docente mayoritario, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Cabe recordar que a la medida de fuerza también adhirió la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

La huelga fue decidida el 16 de julio durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la organización, luego de que las instancias de negociación con el Gobierno provincial finalizaran sin alcanzar un consenso.

Tras malograrse la paritaria docente la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definió un paro de 24 horas en coincidencia con Agmer

AMET tampoco comenzará las clases el lunes 20

El paro por 24 horas decidido por Agmer responde a la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial. 

Agmer convoca a un paro de 24 horas para el lunes 20

Sin acuerdo salarial

Ante la falta de acuerdo y el rechazo sindical, el Poder Ejecutivo entrerriano resolvió implementar por decreto el primer tramo del aumento que había propuesto originalmente. Los puntos clave de esta medida oficial incluyen:

-Una suba del 3% para los haberes de julio, tomando como nueva base de cálculo los salarios de junio.

-El piso salarial se eleva a $850.000 a partir de julio, lo que representa un incremento del 14% respecto al valor mínimo anterior.

-Se dispuso una mejora de entre el 20% y el 28% en los conceptos de Conectividad y en el Fondo Provincial de Incentivo Docente, variando según la extensión de la jornada laboral de cada docente.

LEER MÁS: Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar "la escasa propuesta salarial del Gobierno"

Desde el gremio justifican la medida de fuerza señalando que el ofrecimiento es insuficiente frente a la evolución de los precios.

Además, la conducción de Agmer cuestionó que el Gobierno haya cerrado la negociación de manera unilateral sin lograr un entendimiento entre las partes.

Por este motivo, el sindicato mantiene su reclamo por una recomposición salarial genuina y exige la continuidad de las discusiones paritarias.

Agmer Aulas Provincia
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