Entre Ríos dejó la vara bien alta en el más argentino

Maitena Robles Guerrero, Catalina Robles Guerrero, Benjamín Romero Schmidt se coronaron campeones en formas y combate. Juana Camejo, Ivo Frías Deu, Facundo Quevedo y Maximiliano Szenborn se consagraron campeones en combate y Subcampeona en formas. La lista de campeones también incluyó a Ángeles de la Vega, quien conquistó el primer puesto en combate.

Por su parte, Macarena Gutiérrez, Candelaria Robles Guerrero y Paulo Villalba finalizaron en el segundo lugar en formas y combate. Mientras que Celeste Gutiérrez y Lihuel Coronel se subieron al podio al finalizar en el tercer lugar en Combate. Mientras que Emanuel Szenborn terminó tercero en formas y combate. Por su parte, Eliana Ruiz recibió un premio al esfuerzo, coraje y valentía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FAAT ITF OFICIAL (@faat_itf_oficial)

“Fueron dos jornadas largas donde se vivió el mejor taekwon do del país y donde todas las provincias estuvieron representadas. Nuestra delegación contó con más de 50 personas, entre competidores y acompañantes. Entre Ríos se hizo notar y ver, sobre todo en los podios. Los resultados fueron los esperados y hasta más”, recalcó Paulo Robles Guerrero, presidente de la Atoer y head coach de la delegación entrerriana, en diálogo con Ovación.

Haber superado cuestiones externas que aparecen en la competencia fue clave para ubicar la vara bien alta. “A los chicos siempre les digo que la competencia se gana antes. Después, en el momento de competir, los nervios juegan un papel preponderante. Para mi forma de interpretar el deporte, los esfuerzos que se logran y deben hacer antes de la competencia vale mucho más que el podio. El compromiso, la responsabilidad y el sacrificio es lo que nos deja como enseñanza el deporte. Después en el momento de competir juegan mucho los nervios. En esta ocasión los chicos dominaron los nervios y metieron muchos podios”, subrayó.

El nivel exhibido en uno de los centros turísticos más importante del país y los resultados deportivos brindan tranquilidad. A su vez hay otros aspectos que generan mayor felicidad. “Lo que más dejó conforme fue el acompañamiento de toda la familia y el compañerismo entre los chicos”, resaltó. “Para mí son aspectos que valen mucho más que estar arriba de un podio con una medalla. Me tomo un tiempo aparte para observar esos momentos porque son los que verdaderamente, en lo personal, me llenan. Como delegación, como compañeros, se disfrutó muchísimo. Julián Cavallo, que fue el coach que me acompañó tomando experiencia, observó mucho estos puntos que son los que nos sirven e importa realmente”, amplió.

La cosecha de resultados positivos fue el cierre del año competitivo para Atoer. Fue un broche de oro para los representantes Panzaverdes en un año donde debieron sortear varios obstáculos que se presentaron en el camino.

“Pertenecemos a instituciones y organizaciones y siempre trastabillamos durante el año por cuestiones que hacen a las personas. Veníamos con algunas situaciones personales medio golpeados. Asimismo esta fue la vez que más participantes tuvimos en un torneo de estas características. Cerramos con un año espectacular a nivel competencia. Ahora nos queda el último objetivo que será el examen de graduación de los chicos”, indicó.

El último desafío será el 14 de diciembre, jornada en donde los alumnos buscarán elevar su nivel formativo. “Estamos más relajados para la graduación porque se toma todo el grupo más generalizado para trabajar. No hay que hacer trabajos individuales o puntuales que si se hacen para la competencia. Es un poco más sencillo. Si bien lleva muchas responsabilidades y se rinde dos veces en el año, para cerrar la temporada los chicos sienten el desgaste, están con ganas de estar en una pileta que estar entrenando. Estamos acompañando en ese sentido a los chicos para que realicen el último esfuerzo”, concluyó.