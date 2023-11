Abuso sexual: detuvieron a dos prefectos y un civil

No obstante, se sumó una nueva denuncia de una joven a la que accedió UNO -de iniciales O.B- que manifestó: "El 27 de noviembre fue un antes y un después en mi vida, ya que a raíz de que me envían una captura con la foto de mis primos, acusados de violar a una chica de 20 años, me dio un ataque de angustia. Cuento esto porque H.M -inicial de uno de los imputados, que es civil- abusó de mí (...) Él, en ese entonces, tenía 15 años y yo siete (...) No denuncié hasta ayer, que pude hacer la denuncia y sacarme este gran peso. Que se haga justicia por mí y por todas las chicas que ahora están saliendo a denunciar a estos monstruos que llevan mi sangre".

Los imputados fueron sometidos a revisación médica y luego indagados en Tribunales, a la espera de una audiencia en el Juzgado de Garantías N° 2, en la cual se pediría su prisión preventiva. Uno de los prefectos y su hermano son representados por el abogado Fabián Otarán, mientras que el tercer imputado será defendido por Valeria Irel. La investigación, por su parte, quedó a cargo de la fiscal María Occhi.