El Rally Entrerriano tuvo su paso por Santa Anita

El Rally Entrerriano compitió en Santa Anita y la victoria en la clasificación general quedó en poder de los uruguayenses Martín y Ricardo Baucero.

El binomio Martín y Ricardo Baucero con un VW Gol Trend de la Clase A6 fueron los ganadores del fin de semana.

La localidad de Santa Anita fue epicentro de la penúltima fecha de la temporada para el Rally Entrerriano, en la cual la victoria en la clasificación general quedó en manos de los uruguayenses Martin y Ricardo Baucero.

La segunda jornada de carrera se presentaba fresca y soleada, lo que volvió a congregar gran cantidad de aficionados al costado del camino, para ver el paso de las 31 tripulaciones habilitadas.

En la Clase A6, Baucero-Baucero redondearon el trabajo iniciado el sábado ganando la carrera, segundos fueron Néstor Ramírez y Juan Gianello, que ganaron la Segunda Etapa y la Power Stage. Cerraron el podio Daniel Bonnin y Walter Traverso.

En la Clase N7, los uruguayenses Santiago Lambert y Emmanuel Fernández lograron quedarse con la divisional y con los puntos de la etapa, segundos fueron Julio Erpen y Pablo Salvidía y en tercer lugar terminaron José Morard y Adrián Morel. La Power Stage fue para Luciano Lambert y Francisco Uboldi.

En la Clase N7 Light, Federico García fue el ganador de la clase, escoltado por Maximiliano Pérez, en tercer lugar concluyeron Cesar Martínez y Eduardo Narvay.

En la Clase N9 16 válvulas, Manuel Cergneux y Diego Sapiert ganaron la carrera y se trasformaron en los primeros campeones de la temporada 2026. Segundos fueron Dante Lanterna y Daniel Fritzler, terceros terminaron Daniel Parravicini y Nicolas Lauria, que se quedaron también con la Power Stage.

En la Clase N2, Ariel Benedetti y Jorge Liand lograron completar la competencia sumando para la clase y terminando 18° en la General.

Cómo sigue el torneo del Rally Entrerriano

Así pasó el Rally Entrerriano por Santa Anita, y ahora la categoría se dispone a lo que será la próxima fecha, el Gran Premio Coronación los días 4, 5 y 6 de diciembre, aunque la sede será informada en los próximos días.