Boca juega en Rosario contra Newell's

Boca Juniors visita a la Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa por la tercera fecha del Torneo Clausura. Arranca a las 17.

Este domingo, desde las 17, Boca visita a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Xeneize, que viene de una sufrida clasificación por Copa Sudamericana ante O'Higgins, buscará su primera victoria en el certamen ante un conjunto rosarino que ganó y perdió en sus dos primeras presentaciones. El partido dirigirá Andrés Merlos.

Boca llega a este partido en medio de una intensa seguidilla de partidos. El jueves venció por penales a O'Higgins tras caer 1 a 0 en el partido de vuelta y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay.

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

Por el Torneo Clausura, en cambio, fue goleado 3 a 0 por Deportivo Riestra en el debut. La segunda fecha, disputada entresemana, no la jugó debido a su compromiso por el torneo internacional y la recuperará el próximo miércoles desde las 19.00 probablemente en el Tomás Adolfo Ducó ante el mal estado del campo de juego de La Bombonera. Su rival será Estudiantes.

En cuanto al once, Rodolfo Arruabarrena no pretende realizar demasiadas modificaciones con respecto al equipo que paró en Rancagua, aunque dependerá del desgaste de los futbolistas. Lo más probable es que, como máximo, haya cuatro modificaciones.

Newell's, por su parte, debutó en el Clausura con una sufrida victoria por 1 a 0 ante Talleres en la que fue más en el primer tiempo, pero su arquero Josué Reinatti fue figura sobre el final. Este jueves, contra Independiente en el Libertadores de América, cayó por el mismo resultado. Con tres puntos, marcha octavo en la Zona A.

El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka buscará escaparle a las últimas posiciones de la tabla anual tras un primer semestre en el que apenas sumó 15 puntos. Para eso se reforzó con nombres como Lautaro Gianetti o Agustín García Basso, que le aportarán un salto de calidad al plantel.

En cuanto a la formación, no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al equipo que cayó ante Independiente, aunque no podrá contar con Walter Núñez, que salió lesionado a los 31 minutos de la primera etapa.

La probable formación de Boca vs. Newell's, por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal o Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa o Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La posible formación de Newell's vs. Boca, por el Torneo Clausura

Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Gianetti, Martín Luciano; Luca Regiardo, David Sotelo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Thomas Ríos; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Los datos de Newell's vs. Boca, por el Torneo Clausura