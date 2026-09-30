Arrancó una nueva etapa y la Selección Argentina goleó a Bolivia en un amistoso

La Selección Argentina, ya sin La Pulga Messi, se impuso por 4-0 sobre la Verde en su primer amistoso tras perder la final del Mundial con España.

La Selección Argentina se impuso por 4 a 0 ante Bolivia en Córdoba, en su primer amistoso después de la salida de Lionel Messi. Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López marcaron los goles de la Albiceleste. El partido se jugó en el Kempres.

Argentina comenzó una nueva etapa con una contundente victoria. La Albiceleste goleó 4 a 0 a Bolivia en Córdoba, en el primer amistoso disputado después de la salida de Lionel Messi y tras la derrota ante España en la final del Mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó prácticamente desde el comienzo y encontró rápidamente los caminos para superar a la defensa boliviana. Con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como dupla ofensiva, Argentina manejó la pelota y generó las principales situaciones del encuentro.

La Selección Argentina arribó a Córdoba y fue recibido con un gran marco

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El primer gol llegó a los 18 minutos. Lautaro Martínez recibió en las inmediaciones del área y sacó un remate preciso que se metió junto al palo más lejano de Guillermo Viscarra para establecer el 1-0.

Argentina continuó manejando las acciones y amplió la diferencia a los 28 minutos. Exequiel Palacios habilitó a Nico Paz, quien quedó mano a mano con el arquero boliviano y definió por encima de Viscarra para marcar el 2-0.

Antes del descanso, Julián Álvarez tuvo una inmejorable oportunidad para aumentar la ventaja. La Araña quedó frente al arquero, pero Viscarra respondió y evitó el tercer tanto.

Bolivia, por su parte, prácticamente no consiguió cruzar la mitad de la cancha durante buena parte de la primera etapa. Sobre el cierre sufrió además una modificación obligada: Leonardo Viviani ingresó por Diego Arroyo, quien debió abandonar el campo por lesión.

En el complemento, Argentina volvió a golpear rápidamente. A los 53 minutos, Nico Paz ejecutó un preciso córner desde la izquierda y Cristian Romero apareció en las alturas para conectar un cabezazo cruzado que terminó en la red.

El tanto tuvo un significado especial para el defensor, quien fue confirmado como primer capitán de la Selección tras la salida de Lionel Messi. De esta manera, el Cuti celebró su estreno goleador en esta nueva etapa.

Scaloni comenzó luego a mover el banco. Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Valentín Barco ingresaron por Cristian Romero, Gianluca Prestianni y Nico Paz. El defensor central le entregó la cinta de capitán a Emiliano Martínez.

Con el resultado prácticamente definido, el ritmo del encuentro bajó. Argentina mantuvo la posesión y Bolivia intentó adelantarse algunos metros, aunque sin generar peligro concreto sobre el arco defendido por el Dibu Martínez.

José López tuvo protagonismo en el tramo final. A los 83 minutos recibió un pase largo de Leonel Flores, ingresó al área y sacó un remate elevado. Un minuto después consiguió convertir, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

La revancha llegó a los 86 minutos. El delantero aprovechó una nueva oportunidad y esta vez sí pudo festejar su primer gol con la camiseta de la Selección Argentina, estableciendo el definitivo 4-0.

Sobre el cierre, Viscarra volvió a intervenir para evitar una diferencia mayor. Argentina terminó imponiendo su jerarquía y cerró con una goleada el primer capítulo de la etapa posterior a Lionel Messi.

Con Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López como goleadores, la Albiceleste comenzó esta nueva etapa con una actuación sólida y una contundente victoria ante Bolivia en Córdoba.

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO!

92 minutos: Viscarra evitó el quinto gol

El arquero de Bolivia apareció sobre el final con una nueva tapada en el cierre del compromiso.

86 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

José López marcó el 4-0 en Córdoba y anotó su primer tanto con esta camiseta.

84 minutos: gol anulado a Argentina

La acción convertida por el Flaco López fue invalidada por fuera de juego.

83 minutos: nuevo avance de la Argentina

José López recibió un pase largo de Leonel Flores, ingresó en el área y sacudió un remate elevado.

80 minutos: Argentina agotó los ocho cambios

Valentín Gómez reemplazó a Lisandro Martínez y el juvenil de Boca Juniors, Leonel Flores, tomó el lugar de Exequiel Palacios.

76 minutos: Julián Álvarez acarició el cuarto gol

El delantero del Atlético de Madrid no alcanzó a desviar una pelota en el área chica a la salida de un córner derecho.

66 minutos: el partido se planchó con los cambios

Argentina busca acomodarse después de las modificaciones de Scaloni, pero el resultado está lejos de ponerse en riesgo porque conserva la tenencia de pelota y el Dibu Martínez no ha tenido intervenciones de relieve.

56 minutos: triple cambio en Argentina

Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Valentín Barco entraron por Cristian Romero, Gianluca Prestianni y Nico Paz. El Cuti le dejó la cinta de capitán a Emiliano Dibu Martínez.

53 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Nico Paz levantó un centro magnífico desde el córner izquierdo y Cristian Cuti Romero se impuso en las alturas para realizar un cabezazo cruzado a la red.

El defensor marcó su primer tanto después de ser confirmado como primer capitán de la Albiceleste tras la salida de Lionel Messi22:12 hsHoy

48 minutos: Bolivia se animó por primera vez en el partido

El recién ingresado José Flores picó a la espalda de los centrales y dio origen a una jugada finalizada por Robson Matheus con un tiro a distancia desviado.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Bolivia: José Flores por Ramiro Vaca.

44 minutos: Julián Álvarez falló un mano a mano

La Araña demoró en la definición y su disparo fue tapado por Viscarra en el área chica.

43 minutos: cambio forzado en Bolivia

Leonardo Viviani reemplazó a Diego Arroyo, lesionado.

38 minutos: Bolivia no cruza la mitad de la cancha

28 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Exequiel Palacios dejó mano a mano a Nico Paz, quien resolvió con una definición por encima de Viscarra para sellar el 2-0.

18 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez encajó un buen remate en la puerta del área al palo más lejano de Viscarra para anotar el primer tanto de la noche en Córdoba.

10 minutos: Argentina domina las acciones en el comienzo

La Albiceleste toma las riendas del compromiso, aunque todavía no registró llegadas claras al arco de Guillermo Viscarra.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el encuentro entre Argentina y Bolivia en Córdoba.

El once inicial de la Selección Argentina vs. Bolivia, por un amistoso

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La formación de Bolivia vs. Selección Argentina, por un amistoso

Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Luis Diego Arroyo, Efraín Morales, Marcelo Torrez; Héctor Cuellar, Jesús Maraude, Robson Tomé de Araújo, Miguel Terceros; Ramiro Vaca y Roberto Carlos Fernández. DT: Óscar Villegas.