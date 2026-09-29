La Selección Argentina arribó a Córdoba y fue recibido con un gran marco

Argentina aterrizó en el aeropuerto de la provincia y se dirigió al hotel Quorum, donde fue recibido por una multitud que disfrutó bien de cerca a sus ídolos.

El sol ya se había escondido y, con su salida de escena, el clima primaveral de la Ciudad de Córdoba le dio paso a un leve frío seco. En ese desamparo de temperatura, fueron los hinchas quienes se encargaron de darle calor al plantel de la Selección Argentina, que arribó a la provincia para enfrentar a Bolivia este miércoles. Luego, la gente tuvo su premio.

Pasadas las 20, después del entrenamiento de la jornada y tras la conferencia de Lionel Scaloni en Ezeiza, la delegación arribó al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y luego se dirigió al hotel Quorum, donde se hospedará durante su estadía en la provincia para disputar el primero de los tres amistosos que afrontará durante esta fecha FIFA.

Ya sin la presencia de Lionel Messi, quien se despedirá en el encuentro contra Benín el 6 de octubre y no jugará frente a la Verde ni Burkina Faso, la ilusión de los simpatizantes por ver a alguno de sus ídolos quedó depositada en los nuevos referentes que tendrá este seleccionado: Cuti Romero —desde ahora el capitán—, Dibu Martínez, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, cuatro de los más buscados.

Desde muy temprano decenas de hinchas aguardaron el arribo del plantel solamente para ver de cerca a los futbolistas que se vestirán de celeste y blanco horas más tarde.

"Messi, no te retires nunca" y "vamos Dibu" fueron algunas de las frases que más se escucharon desde minutos antes que el micro arribara al hotel. Los alientos irrumpieron en la noche por iniciativa de los más chicos, que hasta se animaron a corear el nombre del jugador de Chelsea. Tampoco faltaron mensajes de cariño para Enzo Fernández y Julián Álvarez, uno de los cordobeses que tiene la delegación junto a Cuti Romero.

Una vez que la Selección Argentina bajó del micro y al observar la multitud que fue a recibirlo, el plantel decidió regalarle a la gente un emotivo momento sacándose fotos y firmando autógrafos.

Dibu Martínez fue el primero en romper fila y detrás lo siguieron Alexis MacAllister y Lautaro Martínez, mientras que poco a poco se fue sumando casi toda la delegación. Lionel Scaloni tampoco se quiso perder el encuentro con los fanáticos.

Último partido

El último antecedente de Argentina en Córdoba fue el triunfo 1-0 sobre Colombia, por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, disputado el 1° de febrero de 2022. Sin Lionel Messi, quien se recuperaba del Covid-19, la Albiceleste se impuso con un gol de Lautaro Martínez y estiró a 29 partidos su invicto. Aquel encuentro fue, además, una de las últimas apariciones del equipo de Scaloni en el interior antes de una larga ausencia.

Ahora, más de cuatro años después de aquella noche frente a Colombia, la Selección volverá a jugar en Córdoba. El Mario Alberto Kempes recibirá nuevamente al seleccionado, que regresará a una provincia que fue protagonista de algunos de los primeros capítulos de la era Scaloni, como ocurrió con el amistoso frente a México en noviembre de 2018, cuando la Scaloneta empezaba a dar sus primeros pasos.