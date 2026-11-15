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Primera Nacional: Godoy Cruz y Tristán Suárez definen el primer ascenso

El Tomba y el Lechero se medirán desde las 17 en el estadio de Belgrano para definir al equipo subirá a la máxima división y el campeón de la Primera Nacional.

15 de noviembre 2026 · 07:46hs
Se define la Primera Nacional.

Se define la Primera Nacional.

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán este domingo a las 17 en el estadio Gigante de Alberdi de Belgrano de Córdoba, por la súper final de la Primera Nacional en búsqueda del ascenso a la Primera División del fútbol argentino, con transmisión por sreaming de LFP Play.

La terna arbitral estará comandada por Nicolás Ramírez, mientras que Pablo González y Eric Grunmann serán los asistentes; y Álvaro Carranza el cuarto árbitro. El VAR lo llevará a cabo Hernán Mastrángelo y su asistente será Javier Uziga.

La definición se podrá ver únicamente por la plataforma LFP Play, que es oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y cuenta con suscripción paga de 15.000 pesos por mes. Los usuarios que deseen ver las categorías de ascenso podrán descargarse la aplicación en TVs o dispositivos móviles, hacerse un usuario y pagar el abono.

Su camino a la final de la Primera Nacional

Los dos equipos llegan con dos semanas de descanso, puesto que la definición del ascenso fue el fin de semana del 31 de octubre, mientras que el fin de semana anterior no hubo actividad por la visita del Papa León XIV,

Godoy Cruz clasificó al partido decisivo en la última fecha, ya que Ferro lideraba la Zona A y parecía tener su lugar en la final asegurado. Sin embargo, el equipo de Caballito perdió en el penúltimo partido y luego igualó sin goles ante Acasusso. El Tomba, en cambio, le ganó 2 a 1 a Almirante Brown en una definición infartante, igualó a Ferro con 66 puntos en la cima y pasó a la final por tener mejor diferencia de gol.

En la Zona B, llegaban con chances tanto Tristán Suárez como Atlanta (estaba a dos puntos). Si el Lechero perdía ante Deportivo Maipú y el Bohemio le ganaba a Midland, este último se metía en la final. Sin embargo, ambos equipos empataron y no se modificaron sus puestos en la tabla, por lo que Tristán Suárez obtuvo la clasificación a la final.

Las perspectivas respecto a llegar a Primera son distintas: Godoy Cruz intentará subir nuevamente a la categoría tras un año del descenso, que fue exactamente el 15 de noviembre de 2025. En tanto, Tristán Suárez buscará estar en la máxima categoría por primera vez en su historia.

Formaciones para Godoy Cruz y Tristán Suárez

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Diego Viera; Felipe Cairus, Benjamín Schamine, Vicente Poggi; Axel Rodríguez, Martín Pino y Rodrigo Fernández. DT: Pablo De Muner.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi; Nicolás Fernández, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Manuel Guillén; Diego Becker, Nicolás Sánchez y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.

Hora y TV: 17 (LFP Play).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Gigante de Alberdi.

Por el reducido de la Primera Nacional

El sábado se inició el Reducido para definir el segundo ascenso Primera. Los resultados fueron Atlanta (foto) 1-Estudiantes de Buenos Aires 1 (clasificó el Bohemio por ventaja deportiva), Temperley 1-Ciudad de Bolívar 2, Colón 1-Midland 0, Deportivo Madryn -Deportivo Maipú y Gimnasia de Jujuy-Almirante Brown.

Este domingo jugarán Morón-Colegiales (a las 15) y Ferro-Gimnasia y Tiro (a las 20).

Primera Nacional Godoy Cruz Tristán Suárez Fútbol
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