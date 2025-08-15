En un final dramático, Racing perdió con Tigre en la previa a la revancha con Peñarol

Racing cayó en el cierre 2 a 1 en Avellaneda con un equipo alternativo ante Tigre. El equipo de Costas llega golpeado al duelo de la Libertadores.

En el último partido de la jornada del viernes, Racing perdió este viernes por la noche 2-1 en el Cilindro de Avellaneda ante Tigre, que dio vuelta el marcador sobre el final . El anfitrión puso un equipo alternativo con vistas a la revancha del martes próximo contra Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores .

Más allá de necesitar ganar para escaparse de los últimos lugares de su zona, la relevancia del encuentro quedó a las claras con las nueve modificaciones implementadas por Gustavo Costas . Gabriel Arias y Nazareno Colombo fueron los únicos que repitieron formación con respecto a la caída en Montevideo.

En este sentido, el equipo alternativo de Racing mostró algunos desbarajustes en la generación de juego y el plano defensivo, que llevaron a una atajada de Gabriel Arias en un mano a mano contra Nacho Russo, que después fue anulado por un fuera de juego inexistente.

El dueño de casa monopolizó la pelota, pero debió recurrir al remate a distancia para llevar peligro con un disparo desviado de Nazareno Colombo. Instantes después, Felipe Zenobio le contuvo un intento en el área a Adrián Balboa, pero la jugada fue invalidada por un correcto offside.

El progreso local sucedió a cuentagotas, aunque realizó merecimientos para llevarse algo más al entretiempo, como el potente remate de Facundo Mura despejado por Tomás Cardona. Finalmente, la fortaleza del Matador llegó a su fin con el gol de Balboa a los 43 minutos de juego.

Al comienzo del segundo tiempo, cuando el cronómetro marcaba 9 minutos, Franco Pardo se fue expulsado en el equipo local al recibir la segunda tarjeta amarilla por una fuerte infracción en la mitad de cancha contra Ignacio Russo. La curiosidad es que el ex jugador de Unión había sido amonestado segundos antes. Fue correcta la sanción del árbitro Darío Herrera.

Con un hombre de más, Tigre tuvo opciones para igualar el partido, pero Gabriel Arias se mostró sólido para cortar centros al área y contener algún disparo. La visita también reclamó un penal por un agarrón de Ignacio Rodríguez contra Braian Martínez, quien cabeceó exigido por encima del travesaño.

Herrera fue llamado por el VAR -a cargo de Fernando Echenique-, revisó la jugada y confirmó un agarrón de Gabriel Rojas contra Ignacio Russo para sancionar el penal para el Matador, que Martínez cambió por gol para poner el 1-1 a los 45 minutos del segundo tiempo.

Luego de una serie de protestas hacia el árbitro, Gustavo Costas perdió el control y se fue expulsado. Minutos después, Marcos Di Césare falló un cabezazo franco para poner en ventaja a la Academia y en un contragolpe, Nacho Russo conectó de cabeza para vencer a Arias y estampar el 2-1 para Tigre en un final para el infarto.