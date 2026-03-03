Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing goleó de visitante a Atlético Tucumán en el cierre de la fecha 8

Racing Club volvió a sumar de a tres ante el Decano en Tucumán. Fue 3 a 0 con dos goles del delantero colombiano, Duván Vergara y uno de Santiago Solari.

3 de marzo 2026 · 23:10hs
Duván Vergara marcó dos goles para Racing.

En el estadio Monumental José Fierro, Racing venció este martes por la noche 3-0 a Atlético Tucumán en el cierre de la octava fecha del Torneo Apertura. Los dos goles los marcó Duván Vergara: el primero tras una excelente jugada individual a los 35 minutos donde definió con precisión tras una asistencia de Damián Pizarro, y el segundo a los 37′ del complemento, luego de una excelente jugada colectiva. Sobre la hora, Santiago Solari decretó el resultado.

River pierde en su visita a Mendoza.

Mientras espera la llegada de Coudet, River Plate igualó ante Independiente Rivadavia en Mendoza

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

