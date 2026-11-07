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Vandalizaron el panteón de Micaela García

Así lo confirmaron fuentes policiales, luego de registrarse una denuncia este viernes cerca del mediodía.

7 de noviembre 2026 · 18:58hs
Vandalizaron el panteón de Micaela García

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Vandalizaron el panteón de Micaela García en el cementerio de Concepción del Uruguay. Así lo confirmaron fuentes policiales, luego de registrarse una denuncia este viernes cerca del mediodía.

Según pudo averiguar este medio, desconocidos robaron la placa de bronce donde está el cuerpo de la joven. También sacaron los metales del panteón que está ubicado enfrente.

En el lugar no hay custodia y la placa sustraída no contenía el nombre de Micaela García, por lo que desde la Policía indicaron que se presume que los delincuentes podrían desconocer que allí se encuentran sus restos.

Fuente: APFDigital

Micaela García Concepción del Uruguay Cementerio
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