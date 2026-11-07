Uno Entre Rios | El País | Papa León XIV

La visita del Papa León XIV a Argentina genera un fuerte impacto turístico

La visita del Papa León XIV movilizará a millones de peregrinos y generará un fuerte impacto turístico en Argentina.

7 de noviembre 2026 · 18:38hs
La visita del Papa León XIV a Argentina genera un fuerte impacto turístico

La visita del Papa León XIV a Argentina genera un fuerte impacto turístico

La llegada del Papa León XIV proyecta un importante movimiento de turismo nacional e internacional, con hasta 7 millones de peregrinos y más de 3 millones de visitantes en distintos destinos del país. Buenos Aires, Luján y Córdoba concentran las principales expectativas de convocatoria y ocupación.

La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá un significativo impacto en la actividad turística, con un importante movimiento de viajeros en distintas regiones del país. Según el relevamiento preliminar del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se estima que hasta 7 millones de peregrinos participarán de los distintos actos previstos durante su visita, con un movimiento turístico que superaría los 3 millones de visitantes, entre turismo nacional e internacional. El informe también registra un marcado crecimiento del turismo receptivo internacional, con un incremento de las reservas provenientes principalmente de Chile, Perú y Brasil.

LEER MÁS; Colón acompañó la histórica visita del Papa León XIV a Paysandú

Entre Ríos

En Entre Ríos, la visita del Papa León XIV a la ciudad uruguaya de Paysandú, que reunirá a cerca de 50.000 fieles, también tendrá impacto en el movimiento turístico de la región. En este contexto, la ciudad entrerriana de Colón proyecta una alta ocupación, con reservas que ya superan el 50%.Estas proyecciones preliminares reflejan el impacto que tendrá la visita de León XIV en la actividad turística argentina, tanto por la movilización de peregrinos como por el movimiento de visitantes nacionales e internacionales, con efectos en los servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y comercio de los destinos involucrados.

Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, se proyecta el ingreso de más de 1,2 millones de visitantes procedentes del interior del país y del extranjero, a lo que se sumará el público local que participará de los eventos masivos previstos en el itinerario papal. Para el fin de semana largo, se estima que la ocupación hotelera promediará el 75%.En la provincia de Buenos Aires, Luján y el corredor oeste, directamente vinculados con la visita del Papa, concentran las mayores expectativas de convocatoria. Las búsquedas de alojamiento en Luján y sus alrededores crecieron más de un 1800%, y se espera una ocupación plena, con la llegada de al menos 2 millones de personas.También se registra un fuerte crecimiento en otros destinos de la provincia: en General Rodríguez, las búsquedas de alojamiento aumentaron un 1354%, mientras que en Pilar el incremento alcanzó el 105% para el mismo período. Por su parte, Mercedes también espera niveles elevados de ocupación.

Córdoba

En Córdoba, las proyecciones indican que podrían recibirse hasta un millón y medio de visitantes. La capital provincial espera alcanzar la ocupación plena, con reservas que ya se ubican en torno al 70%. Asimismo, se prevé un importante derrame turístico hacia ciudades y localidades vecinas de las Sierras de Córdoba. En Villa Carlos Paz, las expectativas y reservas ya superan el 70%, mientras que en Alta Gracia las búsquedas de alojamiento aumentaron casi un 400%.

Papa León XIV Turismo Entre Ríos
Noticias relacionadas
El Papa León XIV llega a Paysandú para celebrar una misa.

El Papa León XIV llega a Paysandú para celebrar una misa

El papa León XIV defendió la democracia, la vida y la dignidad humana durante su discurso en Uruguay.

El papa León XIV defendió la democracia, la vida y la dignidad humana durante su discurso en Uruguay

León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica.

León XIV llegó a Uruguay y dio inicio a su gira por Sudamérica

Vialidad Nacional realizó una serie de recomendaciones para transitar por rutas nacionales y pasos Internacionales con motivo de la visita del Papa León XIV 

Papa León XIV: Vialidad Nacional recomendó planificar los viajes por rutas nacionales

Ver comentarios

Lo último

En un final dramatico, Boca derrotó a Defensa y se consagró campeón de la Tabla Anual

En un final dramatico, Boca derrotó a Defensa y se consagró campeón de la Tabla Anual

Estudiantes aplastó a Jockey (R) y jugará la final del Regional del Litoral

Estudiantes aplastó a Jockey (R) y jugará la final del Regional del Litoral

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Ultimo Momento
En un final dramatico, Boca derrotó a Defensa y se consagró campeón de la Tabla Anual

En un final dramatico, Boca derrotó a Defensa y se consagró campeón de la Tabla Anual

Estudiantes aplastó a Jockey (R) y jugará la final del Regional del Litoral

Estudiantes aplastó a Jockey (R) y jugará la final del Regional del Litoral

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Vandalizaron el panteón de Micaela García

La visita del Papa León XIV a Argentina genera un fuerte impacto turístico

La visita del Papa León XIV a Argentina genera un fuerte impacto turístico

Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya

Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya

Policiales
Vandalizaron el panteón de Micaela García

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Paraná: motociclista está grave tras chocar contra un contenedor en avenida Zanni

Paraná: motociclista está grave tras chocar contra un contenedor en avenida Zanni

Paraná: volcó el acoplado de un camión dentro de una estación de servicio

Paraná: volcó el acoplado de un camión dentro de una estación de servicio

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes fue detenido

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes fue detenido

Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Tensión en Paraná: un hombre ingresó a una casa, tomó rehenes y fue reducido por la policía

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya

Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya

Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos en lo que va del año

Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos en lo que va del año

Se celebra en Bovril la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

Se celebra en Bovril la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano

Colón acompañó la histórica visita del Papa León XIV a Paysandú

Colón acompañó la histórica visita del Papa León XIV a Paysandú

Juegos Evita: Entre Ríos se quedó con la Copa Juego Limpio

Juegos Evita: Entre Ríos se quedó con la Copa Juego Limpio

Dejanos tu comentario