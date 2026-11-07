Falleció el sacerdote Luis Alfredo Anaya

El presbítero Luis Alfredo Anaya falleció este sábado a los 73 años. El sacerdote estuvo internado dos meses en el Hospital San Martín.

El Arzobispado confirmó la muerte de quien fuera decano de la UCA Paraná y una figura de peso en la Iglesia entrerriana. La historia del sacerdote incluye un paso por una causa que terminó en la Corte Suprema.

El presbítero Luis Alfredo Anaya falleció este sábado a los 73 años , según confirmó el Arzobispado de Paraná. El religioso llevaba internado desde septiembre en una clínica de la capital entrerriana, donde atravesaba un cuadro de salud delicad

"Con profundo pesar, informamos el fallecimiento del presbítero Luis Alfredo Anaya. Damos gracias a Dios por su vida y por el servicio que brindó a la Iglesia", expresó el Arzobispado, que también convocó a la comunidad a rezar por su eterno descanso.

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Los últimos meses

El sacerdote había ingresado a una clínica sobre calle San Martín, en Paraná, en la madrugada del domingo 6 de septiembre. Desde ese momento permaneció internado, sin recuperarse.

En sus últimos años de actividad estuvo a cargo de la Residencia Sacerdotal Jesús Buen Pastor, en calle Italia al 300, un espacio que aloja a miembros del clero de edad avanzada o que necesitan cuidados por problemas de salud.

Su muerte se produjo a poco de cumplir 41 años desde su ordenación, un camino en el que combinó tareas pastorales, educativas y de formación religiosa.