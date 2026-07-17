Colapinto cerró un positivo primer día de F1 en Spa

El argentino Franco Colapinto completó en el circuito de Spa – Francorchamps de una alentadora segunda práctica del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, al concretar el séptimo tiempo de la sesión con el Alpine A526 y siendo el referente en el equipo de Enstone, ante el infortunado golpe que sufrió su compañero Pierre Gasly cuando se despistó en la ese de Les Fagnes, y dañó la parte trasera de su máquina.

Esa situación motivó la interrupción de la sesión con bandera roja cuando restaban trece minutos para el cierre, y para asistir al piloto francés quien se bajó del coche y fue trasladado hasta boxes, en donde se reunió con los ingenieros y mecánicos de Alpine, centrando ahora la atención en el origen del incidente y la evaluación de qué partes están afectadas para su reparación y reemplazos de cara a la actividad sabatina y la carrera.

Ajeno a ello, y enfocado en su preparación para el GP belga, Colapinto fue desarrollando durante la veintena de vueltas en el circuito de siete kilómetros una labor sólida en esta jornada, y luego de analizar el funcionamiento del A526 N.° 43 con neumáticos medios (hizo 1m48s630) utilizó por cinco giros un juego de compuesto blando y con ellos pudo establecer 1m47s147, indicando que con esa prestación podría continuar evolucionando durante el fin de semana.

Si bien la diferencia superó el segundo con respecto a Kimi Antonelli y su Mercedes, el pilarense consiguió anticiparse en las posiciones al compañero del italiano, George Russell y a los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, concretando un auspicioso ensayo en una de las pistas que será por demás exigente para la gestión de energía, como el emblemático Spa – Francorchamps.

Antonelli escala con Mercedes

Una rápida recuperación tuvo Kimi Antonelli en el primer día del Gran Premio de Bélgica al conseguir ser el más rápido de la segunda práctica de F1 en Spa, tras haberse ubicado sexto en la tanda inicial, pudiendo elaborar el ajuste pertinente en su Mercedes para conseguir el mejor tiempo al registrar 1m45s944 y de esa manera, quien lidera el certamen, superó por 0s190 al McLaren del campeón mundial Lando Norris.

Tercero quedó Max Verstappen, quien con el Red Bull había encabezado la primera tanda y ahora quedó a 0s472, seguido por Lewis Hamilton (Ferrari, a 0s747), Isack Hadjar (Red Bull, a 0s770) y Oscar Piastri (McLaren, a 0s982). Detrás de este grupo se ubicó Franco Colapinto (Alpine) quien integró el Top10 en uno de sus mejores días en F1, superando a Russell, Lindblad y Lawson.