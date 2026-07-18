Con el Alpine, Colapinto clasificó 13° en la pista de Spa

A pesar de los intentos por conseguir una mejor posición, no le alcanzó al piloto argentino Franco Colapinto para ingresar al último corte cronometrado.

Franco Colapinto completó la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y finalizó en la 13ª posición. El argentino logró superar la Q1, pero no pudo meterse entre los diez mejores que disputaron la pole position en el circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto de Alpine comenzó la primera instancia con un tiempo de 1m47s731. Ese registro lo dejó momentáneamente en la 17ª posición y dentro de la zona de eliminación cuando restaban cinco minutos para el cierre.

En su último intento, Colapinto logró una importante mejora y marcó 1m46s795, tiempo que le permitió finalizar 13º y avanzar a la Q2. Pierre Gasly también consiguió superar el primer corte al quedar 12º, apenas 116 milésimas por delante del argentino.

Ya en la segunda instancia, Colapinto abrió su participación con una vuelta de 1m47s086. En ese primer intento quedó a 704 milésimas de Gasly y necesitaba bajar considerablemente su registro para acercarse a los puestos de clasificación.

En los minutos finales, el argentino mejoró hasta 1m46s392, pero el tiempo no fue suficiente para ingresar a la Q3. De esta manera, quedó 13º y comenzará la carrera del domingo desde la séptima fila.

Gasly tampoco logró avanzar, aunque terminó 12º con una vuelta de 1m46s331, apenas 61 milésimas más rápido que Colapinto. El francés consiguió así revertir por una diferencia mínima la tendencia de las prácticas, en las que el argentino había terminado por delante en las tres sesiones.

Y por sexta vez… Antonelli largará en «pole» con el Mercedes

Dos festejos en uno. Kimi Andrea Antonelli consiguió marcar el mejor tiempo de una clasificación de Fórmula 1 por sexta vez en diez carreras, y además este será un regalo muy especial a su padre que cumple años. El joven piloto italiano sigue deslumbrando con el Mercedes, a bordo del cual hizo 1m44s361 (a 241,607 Km/h.) para cubrir la mejor vuelta en los 7.004 metros del trazado de Spa y con ello marcar nuevamente por qué también lidera en el campeonato.

Con el Red Bull, Max Verstappen consiguió ser el escolta a 317/1000, invirtiendo las posiciones de los dos ensayos preliminares con el campeón mundial Lando Norris, quien si bien quedó tercero a 440 milésimas deberá penalizar diez lugares en la grilla de salida este domingo, por utilizar el cuarto cambio de la unidad de potencia del McLaren y por lo tanto estará reubicándose detrás de Franco Colapinto y su Alpine.

Otro británico, George Russell, el compañero del «poleman» y también escolta de este en el certamen, quedó a 0s508, aventajando a las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s532) y Lewis Hamilton (a 0s534), el McLaren de Oscar Piastri (a 0s655) y al Racing Bulls de Arvid Lindblad (a 0s782), quienes junto a Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull) completaron el Top10 en los cronómetros, porque este último debe también penalizar posiciones y largará desde los últimos puestos.

El Gran Premio de Bélgica se disputará este domingo a partir de la hora 10 de Argentina.