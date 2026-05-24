Gimnasia de Concepción del Uruguay logró su segunda victoria en el Federal A

Por la 10 fecha, Gimnasia de Concepción del Uruguay se impuso como local por 1 a 0 sobre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Con gol de Nicolás Germanier en el segundo tiempo, Gimnasia de Concepción del Uruguay derrotó 1 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por la fecha 10 del Torneo Federal A. Se jugó en el Estadio Núñez y con buen arbitraje de Leandro Andrés Sosa Abrile.

Martín Pinilla sigue sumando desde su asunción como DT, con dos victorias y una derrota. La fría mañana del domingo acentuó la tristeza de un primer tiempo pobre en el Núñez. El Lobo mostró algunas falencias defensivas y falta de ambición, mientras que enfrente Defensores de Belgrano presentó un equipo chato y gris, a tono con el cielo nublado. Entre ambos armaron un partido tristón. Gimnasia merodeó un poco más el arco de Kevin Vizgarra, pero sin generar chances claras.

Pinilla dispuso un once utilitario y pragmático, con Favre y Cáceres como bandera del sacrificio y el esfuerzo, y con el fútbol que siempre intentan Germanier y García, loable en tiempos de tanta carencia de belleza y gambeta. Entre idas y venidas, ambos equipos aburrieron y enfriaron la primera etapa.

Gimnasia de Concepción del Uruguay lo ganó en el complemento

Con los hinchas intentando alejar el frío con sánguches de la cantina, el segundo tiempo arrancó algo mejor: la visita se animó a ir más al arco de Baró y el Lobo, con más espacios, respondió con sus dos jugadores más desequilibrantes.

A los 61′, armaron una gran jugada colectiva que llegó desde la derecha y terminó en el zapatazo seco y certero de Germanier, a media altura, junto a un palo del arco que da a «las manos». El Gurí de Cuero la calzó como soñamos en el potrero y abrió el marcador. Gimnasia tuvo el segundo en un par de ocasiones, pero le faltó inteligencia o suerte para concretarlo. Defensores fue lo que muestra su escudo: un elefante de pies redondos que poco pudo hacer en el raleado césped del Núñez. Pinilla, acorde a las urgencias, mandó cambios para bancar la victoria.

Pitazo final del árbitro Leandro Andrés Sosa Abrile, quien tuvo un buen desempeño, y el Lobo festejó tres puntos importantes que reafirman el plan utilitario y pragmático del DT y su cuerpo técnico. Los resultados lo respaldan. Mientras tanto, seguiremos ilusionados con que aparezca algo más de belleza, porque sabemos que este juego siempre permite disfrutarla.

Fuente: 03442.com.ar