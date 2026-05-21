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Alarma en la Selección Argentina: al Dibu Martínez le realizarán estudios por su lesión en la mano

El Dibu Martínez se lesionó en la entrada en calor de la final de la Europa League. El cuerpo técnico Albiceleste seguirá su evolución, a poco del Mundial.

21 de mayo 2026 · 16:59hs
Dibu Martínez sufrió una lesión en su dedo en la previa de la final de la Europa League.

Dibu Martínez sufrió una lesión en su dedo en la previa de la final de la Europa League.

El Dibu Martínez se someterá a estudios por su lesión en la mano, que sufrió en la entrada en calor antes del triunfo de Aston Villa por 3-0 ante Friburgo en Turquía, para la histórica coronación en la UEFA Europa League.

"Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar", reveló tras levantar el título con los Villanos.

Emiliano Buendía marcó el segundo tanto del Aston Villa.

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El Dibu Martínez va por su quinto título con clubes.

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Este viernes se hará una placa para determinar el grado de la lesión, aunque desde su entornoaseguraron que no tendría inconvenientes para atajar en el Mundial.

A pesar del dolor, Dibu Martínez jugó, completó los 90 minutos, festejó su primer título con los Villanos y estiró una espectacular racha en finales. En total, disputó siete manos a manos por trofeos (entre Arsenal, Selección Argentina y ahora Aston Villa) y ¡ganó todos!

El Dibu Martínez ya piensa en el Mundial

Tras este histórico título, el arquero no se conforma: dejó en claro que ya se enfoca en la Copa del Mundo 2026. "Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial", sentenció. Mientras, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni seguirá atento su evolución, a poco de la Copa del Mundo. También están atentos a otros futbolistas.

La Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. El estreno de la Albiceleste será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Dibu Martínez Selección Argentina Lesión Mundial
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