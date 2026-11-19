Goblins competirá en el Abierto de Buenos Aires, el torneo más importante del país, con la participación de 20 equipos. Será este fin de semana.

Un cambio de planes, una confirmación de participación tardía y un plantel diezmado. Si se mira la mitad del vaso vacío, esas son las cuestiones que se podrían resaltar de cara a la última competencia que afrontará Goblins en la temporada 2026 que se está cerrando.

Sin embargo, quedándose con la vaso medio lleno, el equipo paranaense de fútbol americano tiene por delante una gran motivación para sobreponerse a esas adversidades mencionadas anteriormente.

El elenco fue convocado por la liga Football Americano Buenos Aires (FABA) para participar del Abierto de Buenos Aires, el certamen de la modalidad flag 5 vs 5 masculino más importante que se realiza en el país, con la participación de 20 equipos de distintas localidades de Argentina.

La importante competencia se realizará este fin de semana, en la sede Pacheco que el Club Champagnat posee en la localidad bonaerense de El Talar, donde habrá instaladas tres canchas para que se pueda realizar el campeonato.

Cómo se disputará el Abierto de Buenos Aires

Goblins integrará el Grupo A, donde competirá contra Bodegueros de Mendoza, Panteras y Fénix, estos dos últimos equipos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los paranaenses jugarán todos sus partidos de la fase de grupos en la Cancha 1. El sábado disputarán dos cotejos: a las 12 debutarán contra Panteras y a las 16 se medirán ante Fénix; mientras que el domingo, desde las 9, se cruzará con Bodegueros.

Por otra parte, en el Grupo B competirán Cruzados y Corsarios de CABA, Cobras de Córdoba y Los Santos de San Miguel.

En tanto, en el Grupo C jugarán Rosario, Golden Bulls de la República Oriental del Uruguay, Dinos y Legionarios, ambos de CABA.

Mientras que el Grupo D está compuesto por Tiburones, Jabalíes y Conquistadores de CABA, y Sea Wave de Mar del Plata.

Finalmente, en el Grupo E jugarán Osos Polares y Jabaliés de CABA, Focas de Córdoba y Los Teros de Concepción del Uruguay, el otro equipo entrerriano que compite en el fútbol americano.

Los ganadores de cada grupo, sumados a los tres mejores segundos pasarán a los cuartos de final de la Copa de Oro; mientras que los dos peores segundos, todos los terceros y el mejor cuarto accederán a los cuartos de final de la Copa de Plata. Los cuatro peores cuartos tendrán la oportunidad de jugar por la Copa Consolación.

El plantel de Goblins

Por los compromisos laborales de sus jugadores, Goblins presentará un plantel con nueve jugadores en el Abierto de Buenos Aires, donde los deportistas del equipo paranaense deberán abocarse a las funciones ofensivas y defensivas. Quienes viajarán son: Valentín Cano, Valentín González, Julián Basso, Lucio Baldovino, Alex Ríos, Walter Narváez, Ángel Villalba, Lisandro Vogt y Lautaro Cena.

Valentín Cano, expectante

Durante los últimos días de preparación de cara al Abierto de Buenos Aires, UNO se acercó a una de las prácticas que lleva a cabo el plantel de Goblins en la zona del ex-Hipódromo de Paraná.

Allí dialogó con Valentín Cano, histórico referente de la disciplina en la ciudad, quien contó cómo se encuentran de cara a la competencia y reconoció que, en un principio, habían desistido de participar.

“Estamos muy contentos, con ganas de empezar ya a jugar. Es el último torneo del año, que nos agarra diezmado en lo económico y en la cantidad de jugadores. Es un viaje que se organizó a último momento porque en un principio nos habíamos dado de baja. Pero nos preguntaron si podíamos participar, para una mejor organización del torneo con la cantidad de equipos y las zonas, y como siempre queremos dar una mano para que este deporte crezca, aceptamos participar”, explicó el quarterback (o también conocido como mariscal de campo) del equipo Verde.

“Desde hace aproximadamente un mes, luego de que confirmamos nuestra participación -continuó con la charla-, nos venimos preparando. Seremos apenas nueve jugadores y nos encontraremos contra rivales con 12 o 15, por lo que será un desgaste importante desde lo físico ya que tendremos que repetir jugadores en posiciones ofensivas y defensivas. A esas desventajas trataremos de suplirlas con la experiencia que tenemos. Nuestra idea es competir lo mejor posible pese a estas complicaciones, y cerrar el año demostrando un buen juego y logrando victorias”.

Además, Cano remarcó que “participar de este tipo de torneos tan importantes a nosotros nos sirve un montón y no sólo en el aspecto deportivo. Jugaremos entre tres y seis partidos de acuerdo a cómo nos vaya, teniendo la oportunidad de probar jugadores en nuevas posiciones. Esto también nos sirve como agrupación, para compartir experiencias con los mejores del país y mostrarnos”.

Para concluir la charla, Valentín consideró que, independientemente de lo que suceda este fin de semana, para Goblins ha sido una temporada “con un balance positivo. Fuimos el equipo de todo el país que más ha viajado, participamos en la liga de FABA compitiendo por el ascenso, jugamos las semifinales de la liga de Córdoba en la modalidad con tackles, lo tuvimos a Valentín González entrenando con la Selección Argentina y mejoramos mucho nuestro nivel de juego. Pensando en lo que viene, estamos probando chicas para formar el equipo femenino. De hecho, Sofía Marín, una de nuestras jugadoras, participó de un Nacional hace poco. Y estamos terminando los trámites en personería jurídica para ser una asociación civil”, cerró.