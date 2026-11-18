Este domingo la ciudad de Federación será sede del inicio del Circuito de Aguas Abiertas del Río Uruguay. Esperan alrededor de 170 nadadores.

La prueba tendrá el tradicional paso por el puente de hierro en Federación.

Se inicia la temporada de natación para el Circuito de Aguas Abiertas del Río Uruguay. Este domingo la ciudad de Federación será escenario de la primera fecha de la temporada de verano.

Sera la 17° edición de ese clásico, donde se aguarda la concurrencia de 170 nadadores locales, de distintas ciudades de Entre Ríos y provincias vecinas, como así también de la República Oriental del Uruguay.

Detalle que corrobora la vigencia del Circuito del Rio Uruguay, que desde hace muchos años es referente de la actividad en el litoral argentino uruguayo.

La actividad en Federación

La actividad comenzará el día sábado con la acreditación de nadadores en la dirección de Deportes de Federación entre 18 y 20. La actividad continuará el domingo a partir de las 7.30 con acreditación, pintado de números, charla técnica y posterior traslado a los puntos de largada.

Se disputan dos distancias, 3 kilómetros con largada a las 10 desde playa Sur, para hacer el tradicional paso por debajo del puente de hierro que une a la nueva con la vieja Federación y llegada en el paseo Camping Las Palmeras.

A las 10.30 desde playa Baly se largará la prueba promocional de 1,2 kilómetros. En tanto que a las 13 se realizará la entrega de premios.