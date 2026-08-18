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Goblins fue cuarto en el Torneo Interprovincial de Córdoba

Goblins ganó tres encuentros y perdió dos en el certamen en el que compitió contra equipos locales, bonaerenses y mendocinos.

18 de agosto 2026 · 20:30hs
Goblins dejó una buena imagen en la competencia.

Córdoba Football Americano

Goblins dejó una buena imagen en la competencia.

Se jugó el Torneo Interprovincial de fútbol americano en modalidad flag (sin tackles) 5 vs 5 en el Complejo Irazusta, en la Ciudad de Córdoba. Allí participó Goblins, el equipo paranaense, que se midió ante los mejores exponentes del país.

Los representantes de la capital entrerriana finalizaron en la cuarta ubicación, producto de tres triunfos y dos derrotas. Ganaron los dos primeros partidos, 31-25 ante Jabas y 18-15 frente a Lobos, para luego ser derrotados 7-25 por Cobras. Se recuperaron y vencieron 19-6 a MDQ para clasificarse a las semifinales. En esa instancia cayeron agónicamente 25-27 contra Fénix. Al partido por el tercer y cuarto puesto no lo disputaron.

Goblins buscará tener una buena performance en Córdoba.

Goblins participará del Torneo Interprovincial

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Jabalíes de Buenos Aires fue el campeón del torneo masculino, mientras que Zorras de Córdoba ganó la competencia femenina.

Los jugadores de Goblins

El equipo estuvo integrado por los paranaenses Valentín Cano, Valentín González, Julián Basso, Walter Narváez y Alejo Gómez, quienes fueron reforzados por el cordobés Fabricio Sánchez, los porteños Raúl Aubia, Billy Ramos, Nicolás Aranda, Emmanuel Andrada; y los bonaerenses Daniel Vignale y Santiago Vignale.

Goblins Torneo Interprovincial Córdoba Fútbol americano
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