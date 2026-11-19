El fútbol y sus diferentes áreas de trabajo serán el eje de una clínica deportiva interdisciplinaria que se desarrollará mañana en Diamante. La propuesta, organizada en conjunto por el Club Atlético Diamante, la Asociación Civil Paradar y la Liga Diamantina de Fútbol, reunirá a especialistas en dirección técnica, entrenamiento específico de arqueros y preparación física. La actividad comenzará a las 16, en la intersección de 20 de Junio y Andrade, con inscripción gratuita.

La jornada estará a cargo de tres disertantes: Enzo Affranchino, director técnico; Fabián Prestofelippo, entrenador de arqueros; y Santiago Leiva, profesor de Educación Física. Cada uno abordará herramientas y conceptos vinculados con su especialidad, con especial atención al desarrollo de los futbolistas, la planificación de los entrenamientos y las particularidades de las etapas formativas y profesionales.

Diamante será sede de una jornada de capacitación

Diamante será sede de una jornada de capacitación

En diálogo con UNO, Affranchino explicó que uno de los ejes de su exposición será la metodología sistémica aplicada al fútbol, una perspectiva que propone aprender a partir de situaciones reales de juego. “La gran diferencia con la metodología tradicional es que antes se separaba la parte técnica, táctica, psicológica y física, y se entrenaba de manera aislada. La metodología sistémica parte del todo y después va a las partes, pero busca que el entrenamiento esté contextualizado y que el juego mantenga su esencia”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es que los futbolistas aprendan jugando y puedan resolver situaciones por sí mismos. “El entrenador deja de ser un instructor para convertirse en un guía. Tiene que ser creativo para generar contextos propicios y que el propio juego le aporte al jugador la información para descubrir qué hacer. Así se forman buenos jugadores, pero también jugadores inteligentes”, señaló. Para Affranchino, esta metodología permite recuperar aquellos entornos naturales de aprendizaje que se daban en el potrero, en la calle y en los juegos barriales, espacios que considera cada vez menos frecuentes.

El director técnico también advirtió sobre una de las principales dificultades en las divisiones formativas: la falta de capacitación. “Con el exceso de información hoy se copia y se pega, y se llevan ejercicios a contextos que no son adecuados. Hay que conocer las etapas evolutivas, saber con qué grupo estamos trabajando y entender que, así como podemos potenciar a un chico, también podemos frustrarlo”, remarcó. Además, consideró que la formación debe alcanzar a los dirigentes y a las estructuras de los clubes, con proyectos y objetivos que no se limiten al resultado deportivo.

La precisión del arquero

Por su parte, Prestofelippo desarrollará el entrenamiento específico de los arqueros y la construcción de un microciclo semanal. Para el entrenador, una de las condiciones fundamentales es que las prácticas se acerquen lo máximo posible a las situaciones que se presentan durante un partido. “Tiene que ser un entrenamiento real, siempre con un arco atrás y un área marcada. El arquero juega distinto, táctica y técnicamente, porque utiliza las manos. No digo que el trabajo tenga que ser mayor o menor que el del resto, sino diferente, porque es un puesto que exige estar al ciento por ciento en todo momento”, explicó.

El especialista detalló que la planificación debe mantener un orden de contenidos durante la semana, aunque siempre con posibilidades de adaptación. Su propuesta contempla trabajos de bisectriz y media luna, duelos, juego aéreo, remates desde los costados, juego con los pies y activaciones cognitivas. También destacó la importancia de adaptar las tareas a las necesidades del arquero y a las características del rival. “Si enfrentamos a un equipo que utiliza mucho los centros, podemos reforzar el juego aéreo. Tiene que haber un diálogo permanente con el arquero y un trabajo consensuado”, indicó.

En las etapas infantiles, Prestofelippo puso el acento en el rol del formador y en la necesidad de respetar los procesos. “Uno de los errores más dañinos es saltear etapas. Si un arquero todavía no sabe hacer una caída lateral, es contraproducente lanzarle una pelota a media altura para que despegue y caiga. Primero tiene que aprender a caer”, ejemplificó. Y agregó que cada ejercicio debe tener un sentido: “Hay que ir de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo y de lo fácil a lo difícil”.

La preparación física

La tercera exposición estará a cargo de Santiago Leiva, quien abordará la formación física desde las categorías infantiles hasta el alto rendimiento. El profesor sostuvo que durante los primeros años deben priorizarse las habilidades motoras básicas, como correr, saltar, lanzar y realizar movimientos gimnásticos, sin someter a los chicos a exigencias propias de un adulto.

“Tenemos que entender que el niño no es un adulto chiquito. Está atravesando distintas etapas de desarrollo y, hasta aproximadamente los 13 años, lo principal es trabajar esas habilidades básicas. La fuerza no significa necesariamente levantar grandes pesos: también se manifiesta cuando un chico juega, salta, se sostiene sobre una pierna o lanza objetos”, explicó.

Leiva también advirtió sobre los riesgos de exigir por encima de las posibilidades de cada edad. La sobrecarga puede provocar problemas físicos, articulares y musculares, pero también afectar el desarrollo emocional y psicológico. “Tenemos que inculcarles el gusto por el deporte. El chico necesita explorar, experimentar, equivocarse, ganar, perder y aprender a manejar la frustración”, señaló.

En cuanto al trabajo con deportistas más avanzados, destacó la importancia de individualizar las cargas y planificar de acuerdo con las exigencias de cada puesto y la competencia. También ubicó a la prevención de lesiones como uno de los objetivos centrales de la preparación física, mediante el fortalecimiento, el entrenamiento de cambios de dirección, la velocidad y el control de las cargas para evitar la fatiga.