Xi, Trump y Putin celebraron una cumbre para abordar la paz mundial, el desarme nuclear, la seguridad energética y los conflictos en Irán y Ucrania.

El presidente de China, Xi Jinping, recibió a sus pares de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en una reunión trilateral inédita que se realizó en la ciudad de Shenzhen y fue presentada como una cumbre “dedicada a la paz mundial”. Durante una hora y 20 minutos, los tres líderes debatieron sobre el desarme nuclear, la seguridad energética y el fin de las guerras en Irán y Ucrania.

Xi Jinping pidió este jueves que las tres potencias nucleares den ejemplo en la defensa de la paz mundial. Entenderse es una “obligación ineludible”, dijo. "Cuando las grandes potencias viven en armonía, el mundo está en paz. Cuando se enfrentan, el mundo cae en el caos”, agregó, según la televisión estatal china CCTV, que reprodujo El País de España.

Por su parte, Trump sostuvo: “Nunca se ha forjado la paz dejando pasar las oportunidades del diálogo. Estamos realmente haciendo historia”.

La Casa Blanca incluyó en la agenda la guerra en Ucrania, la reducción de los arsenales nucleares y la defensa de la soberanía nacional frente a lo que ha llamado “organizaciones globalistas”, entre ellas el Tribunal Penal Internacional (TPI). “Está fuera de control”, dijo Trump de ese Tribunal, al que ha acusado de “extralimitarse en sus competencias” y al que su Administración ha sometido a un intenso acoso.

El TPI ha dictado sendas órdenes de detención para Putin, por la presunta deportación y traslado ilegal de menores ucranios, y contra el primer ministro israelí y aliado clave de Trump, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, recordó El País.

El presidente estadounidense también ha aprovechado la cita para plantear a sus homólogos que debatan cómo reducir el número de armas nucleares y el riesgo de que lleguen a emplearse, y ha citado a Teherán al reclamar su cooperación para frenar la proliferación. “No vamos a dejar que Irán tenga un arma nuclear”, ha enfatizado. Tanto Rusia como China han aportado apoyo de diversa índole a la República Islámica durante el conflicto bélico que la enfrenta a EE UU e Israel, sea comprando petróleo o suministrándole material de doble uso.

Xi recurrió a la imagen de una “espada de Damocles” que pende sobre la humanidad para defender ante Trump y Putin que “una guerra nuclear no se puede ganar y jamás debe librarse”.

Putin, por su parte, evocó la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial (a la que también se ha referido Xi) y a la fundación de Naciones Unidas para reivindicar la responsabilidad que, a su juicio, comparten Moscú, Pekín y Washington en el mantenimiento de la paz: “Nuestra tarea es preservar y reforzar el sistema de derecho internacional que tomó forma con la creación de la ONU, incluida su Carta y los principios que consagra”. Sobre la guerra en Ucrania, que el mandatario ruso inició con la invasión a gran escala de ese país en 2022, Putin señaló que la abordó el miércoles en su bilateral con Xi y este jueves con Trump, a iniciativa del estadounidense.

Xi fue el único de los tres que no ha mencionado a Ucrania en su intervención pública. El presidente chino ha hecho un llamamiento más general a que las tres capitales animen a las partes en conflicto a sentarse a negociar. Trump, por su parte, ha denominado el conflicto como “la guerra entre Rusia y Ucrania”, obviando el papel invasor de Moscú.

El escenario elegido para esta cumbre en los márgenes de la APEC es la villa de Kylin, a orillas del embalse de Xili, en el noroeste de Shenzhen. Xi los recibió en un amplio salón presidido por una gran mesa redonda.