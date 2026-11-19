Una niña de 8 años fue golpeada por una compañera de la escuela. Tras ser atendida en el Masvernat, continuó con dolores. Más tarde, falleció.

Oriana Aguerreberry, una niña de apenas 8 años, murió en el hospital Delicia Concepción Masvernat luego de atravesar varios días de sufrimiento, tras una agresión que, según denunció su familia, habría ocurrido en el ámbito escolar.

Celia, abuela de la pequeña, reconstruyó los dramáticos días que atravesó su nieta y apuntó contra la atención médica que recibió durante su primera internación. La familia denuncia un presunto abandono de persona y negligencia médica.

Según el relato de Celia, todo comenzó el viernes, cuando Oriana habría sido golpeada por una compañera de la escuela Lavardén. La mujer contó que la nena le había manifestado al médico y a una docente que otra alumna la perseguía, le tiraba del pelo y la había agredido porque ya no quería ser su amiga.

La abuela relató que durante la madrugada del viernes llevaron a Oriana al hospital Masvernat, donde le realizaron una tomografía y análisis clínicos. Según les informaron en ese momento, los estudios habían dado bien y tenían previsto darle el alta el sábado por la mañana.

Sin embargo, la pequeña continuaba con fuertes dolores. Celia contó que apenas podía dar un paso sin gritar, que no quería comer ni tomar líquidos y que, pese a ese cuadro, no le habrían suministrado ni siquiera un calmante.

El sábado y el domingo transcurrieron con la nena en esas condiciones, hasta que el domingo por la noche su estado empeoró, por lo que sus familiares decidieron trasladarla nuevamente al hospital.

El segundo ingreso y la gravedad del cuadro de la niña

De acuerdo con el testimonio de Celia, la familia pasó toda la noche en el nosocomio hasta que, cerca de las 6 de la mañana, ingresó un nuevo equipo médico.

La abuela aseguró que el profesional cuestionó que en la primera tomografía no se hubiera advertido la presencia de pus y que los análisis presentaban alteraciones en los glóbulos blancos.

En ese momento se produjo una discusión con la médica, quien había intervenido en la atención anterior. Según recordó Celia, cuando le preguntaron por qué no se había detectado la complicación, la profesional respondió que esa evaluación correspondía a los cirujanos.

Al observar que Oriana presentaba erupciones y manchas en la piel, se decidió disponer su ingreso a terapia para un seguimiento más estricto.

La abuela recordó que el médico les explicó la gravedad de la situación y el riesgo de que la infección se extendiera a través de la sangre y comprometiera distintos órganos.

Según la reconstrucción realizada por Celia, Oriana ingresó a terapia a las 11:08 del lunes. A las 12:20 sufrió un primer paro cardíaco, del que lograron reanimarla.

Más tarde, alrededor de las 17, sufrió otro episodio en terapia infantil. Finalmente, la pequeña falleció a las 5 de la madrugada de este día miercoles.

La abuela destacó que, a su entender, el doctor Fournier hizo todo lo que estaba a su alcance cuando tomó intervención, aunque la situación de la nena ya era extremadamente delicada.

En medio del dolor por la pérdida, Celia expresó su indignación por lo sucedido y reclamó que se investigue la actuación de quienes atendieron inicialmente a su nieta.

La mujer sostiene que Oriana sufrió un prolongado período de dolor sin recibir la atención que necesitaba y cuestiona que se le haya otorgado el alta pese a los síntomas que presentaba.

La familia pide que se esclarezcan los hechos y que se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.

Fuente: Conectados Concordia