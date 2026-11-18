Torneo Regional Amateur: Juventud Unida jugará el domingo La Juve visitará a Colón de San Justo el domingo, a las 17, en el partido de ida de la Quinta Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. 18 de noviembre 2026 · 21:11hs

MR Fotografía El Decano buscará el pase a la gran final del Torneo Regional Amateur.

Juventud Unida ya palpita la Quinta Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. El rival será Colón de San Justo, en una serie de 180 minutos que pondrá en juego el título regional y el pasaporte al partido decisivo por uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A 2027.

El encuentro de ida se disputará este domingo 22, desde las 17, en el estadio Mercedes Alesso de Bieler de la localidad santafesina de San Justo. Para este compromiso, el Consejo Federal dispuso una cuaterna arbitral procedente de la ciudad cordobesa de Pascanas: Leandro Sosa Abrile será el juez principal, acompañado por los asistentes Matías López y Kevin Morán, mientras que Lucas Giraudo se desempeñará como cuarto árbitro.

Vale destacar que el Decano ya tiene asegurada su participación en la primera edición del Torneo Argentino del Interior (lo que sería el viejo Federal B) por haber llegado a esta instancia, pero ahora buscará dar el salto directamente hacia el Federal A, división de la que descendió en 2022.