La creciente impulsó la solidaridad de los vecinos. Se pide priorizar el envío de agua potable, elementos de higiene, pañales y repelentes.

La creciente del río Paraná mantiene en alerta a distintos sectores de la costa de la ciudad y genera complicaciones en barrios como Bajada Grande, donde el avance del agua ya afectó varias viviendas y obliga a sostener un operativo permanente de asistencia y prevención. Mientras los equipos municipales trabajan para contener el ingreso del río y acompañar a las familias afectadas, la solidaridad de los vecinos se convirtió en un respaldo fundamental. Sin embargo, desde el municipio remarcaron que, ante la importante cantidad de donaciones recibidas, es necesario concentrar la ayuda en los elementos que hoy tienen mayor demanda.

En diálogo con UNO , el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos , destacó la respuesta de la comunidad y detalló cuáles son los productos que se necesitan con mayor urgencia para asistir a las familias evacuadas y autoevacuadas. En ese sentido, precisó que entre los elementos prioritarios se encuentran el agua potable, los productos de higiene personal y familiar, las sales de hidratación, los pañales descartables y los repelentes. Se trata de insumos indispensables para atender las necesidades cotidianas de quienes debieron abandonar sus hogares o permanecen en zonas afectadas por la inundación.

Centro de recepción en Bajada Grande

Para el caso puntual de Bajada Grande, el municipio estableció como punto de recepción de donaciones la iglesia Inmaculado Corazón de María, ubicada en calles Estrada e Intendente Varisco. Allí, los elementos son recibidos, seleccionados y organizados con la colaboración de distintos grupos de la comunidad, entre ellos los Boy Scouts del barrio.

Ríos explicó que, por el momento, no están recibiendo más ropa, debido a que ya se reunió una cantidad importante de prendas a partir de las campañas solidarias. Por eso, pidió orientar las nuevas colaboraciones hacia los productos de higiene y cuidado personal, el agua potable y los demás insumos que todavía hacen falta.

A su vez, destacó: “Debo reconocer, resaltar y valorar inmensamente el corazón solidario de los paranaenses. Gente de distintos lados se suma, se organiza, ya sea individual o colectivamente, para ayudar y acompañar”.

La organización de las donaciones resulta especialmente importante en un escenario de emergencia, en el que las necesidades pueden modificarse a medida que avanza el operativo. La clasificación de los elementos permite identificar qué productos están disponibles y cuáles deben reforzarse, para que la ayuda pueda distribuirse de acuerdo con las demandas concretas de las familias afectadas.

La asistencia municipal, explicó, comprende distintas dimensiones y no se limita a la entrega de alimentos. “El Estado municipal ha destinado recursos para todo lo que tenga que ver con la atención inmediata, una atención integral que no abarca solamente lo alimentario, sino también lo sanitario y la salud de las personas”, señaló.

Toma Nueva: la creciente del Río Paraná trae gran cantidad de camalotes y de basura, algo que complica la pesca.

La situación en los barrios

En cuanto al panorama de la emergencia, Ríos indicó que la lluvia y los fuertes vientos registrados durante la noche del lunes obligaron a reforzar las tareas de contención en Puerto Sánchez, donde se levantaron más de 100 metros lineales de defensas para evitar que el agua avance sobre la calle y las viviendas.

En tanto, Bajada Grande continúa siendo uno de los sectores que más preocupan a las autoridades, especialmente por las familias que todavía permanecen en sus casas pese al riesgo que representa la creciente.

El funcionario señaló que algunas personas se resisten a trasladarse a los espacios de evacuación por temor a perder las pocas pertenencias que tienen. También informó que el martes debieron asistir y evacuar a un adulto mayor cuya vivienda había resultado afectada por la tormenta.

Otros puntos bajo seguimiento son la zona de la Toma Nueva, donde el agua ya avanzó sobre una calle y se proyecta realizar un operativo de contención en sectores cercanos a la costa donde algunas viviendas se encuentran amenazadas.

En el Club de Pescadores, en cambio, lograron resolver el ingreso de agua mediante el funcionamiento de una bomba de drenaje.

Comité de Emergencia

Ríos destacó que la respuesta ante la emergencia se apoya en un trabajo de planificación previo. Según explicó, desde diciembre de 2025, tras la sanción de la ordenanza de emergencia hídrica, funciona un comité que permitió organizar equipos técnicos, incorporar equipamiento y desarrollar tareas de concientización y preparación.

También se refirió a otras necesidades que surgen durante una inundación, como la atención de las mascotas que permanecen en las zonas afectadas. Ríos contó que algunos vecinos se han resistido a ser evacuados sin sus animales y que incluso hubo pedidos de asistencia para recuperar mascotas que habían quedado en las islas. Se trata de una dimensión que también forma parte del abordaje integral de la emergencia y que requiere respuestas específicas.

Instan a extremar cuidados ante la crecida

A esto se suman los riesgos sanitarios asociados al avance del agua. En ese marco, mencionó los operativos de fumigación realizados en la zona del Thompson y advirtió sobre la presencia de víboras y el riesgo de enfermedades como la leptospirosis. Por eso, insistió en la importancia de evitar el contacto con el agua de las zonas inundadas y respetar las recomendaciones de prevención.

Finalmente, volvió a poner en valor el compromiso de quienes se suman a las tareas de asistencia. Además de agradecer la colaboración de la comunidad, reconoció el trabajo de los empleados municipales que intervienen en los operativos, desde las tareas de contención hasta el acompañamiento sanitario y social de las familias.

Mientras continúa el monitoreo del río y la asistencia en los barrios costeros, la convocatoria solidaria mantiene un objetivo concreto: que las donaciones lleguen en forma de los elementos que más necesitan quienes atraviesan las consecuencias de la creciente.