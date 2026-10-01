APB: Recreativo ganó en Crespo y se mantiene con puntaje ideal

El Bochas venció 74 a 56 en uno de los adelantos de la octava semana de competencia del Torneo Clausura de la APB. El Cae derrotó 79 a 55 a San Martín.

Recreativo consiguió una importante victoria en calidad de visitante al derrotar 74 a 56 a Unión de Crespo en uno de los encuentros que marcó el inicio de la octava semana de competencia del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Con esta victoria, la séptima en idéntica cantidad de presentaciones, el Bochas pasó a mandar en soledad. El Cervecero, por su parte, retrocedió al penúltimo escalón de las posiciones.

Gabriel Del Castillo con 23 puntos fue el goleador del ganador, bien acompañado por Luciano Harick con 18 tantos y Valentino Salamone con 14 unidades. En Unión, Alan Cardozo firmó 17 puntos.

Después de un parejo primer tiempo (38 a 36 para el local), Recreativo se puso firme y se adueñó de las acciones. Un 18 a 10 en el tercer cuarto le permitió a la visita distanciarse y empezar a sentirse dueño del partido. Lo remató en el último cuarto con un 20 a 8 que fue lapidario, consigna Paraná Deportes.

Por su parte, Estudiantes fue más que San Martín, le ganó 79 a 55 para conseguir su cuarto triunfo en el certamen. Lisandro Caraballo con 19 puntos fue el máximo artillero del CAE, mientras que Brian Rouge con 22 tantos y 8 rebotes el mejor de San Martín.

El Albinegro hizo un gran segundo cuarto y ese segmento fue clave para quedarse con el partido. Rompió la paridad de un primer cuarto parejo y con un 28 a 11 se fue al descanso con una diferencia importante (51 a 33 sobre San Martín). Después se dedicó a conservar el ritmo del partido ante un rival que no tuvo ideas ni fuerzas como para dar vuelta la historia.

Como sigue la actividad en la APB

Este viernes Olimpia recibirá a Ciclista en el estadio Humberto Pietranera. En el Gigate del Parque Estudiantes enfrentará a Quique. Estos dos juegos se disputarán, además, en el marco de la 13° fecha de la Liga Provincial de Mayores, Zona C.

El domingo Ciclista y Estudiantes se enfrentarán en el estadio Juan Baglietto, partido que tendrá validez por la Liga Pre-Federal.

Posiciones del Torneo Clausura

Recreativo 14 (7-0)

Sionista 12 (6-0)

Quique 11 (4-3)

Estudiantes 11 (4-3)

Rowing 9 (3-3)

Olimpia 9 (3-3)

Talleres 9 (2-5)

Ciclista 8 (3-2)

Paracao 8 (2-4)

Patronato 7 (1-5)

Unión 7 (1-5)

San Martín 6 (1-4)