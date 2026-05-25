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RD Congo deberá aislarse durante 21 días antes de ingresar a Estados Unidos

Tras el brote de ébola que azota a RD Congo, el cual causó 177 muertes, el país africano deberá aislarse durante 21 días antes de ingresar a Estados Unidos.

25 de mayo 2026 · 20:23hs
RD Congo deberá aislarse durante 21 días antes de ingresar a Estados Unidos.

RD Congo deberá aislarse durante 21 días antes de ingresar a Estados Unidos.

La delegación de la República Democrática del Congo tendrá que cumplir con un aislamiento de 21 días antes de poder ingresar a Estados Unidos, donde disputará su segundo Mundial en la historia. La medida tiene como causa fundamental un extraño brote de ébola que atraviesa el país africano, que ya provocó el fallecimiento de 177 personas y la presencia de 750 casos sospechosos. Así, se busca disminuir todo tipo de posibles contagios durante el desarrollo del certamen mundialista.

Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio", aseguró Andrew Guiliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial. Además, advirtió que "también hemos dejado muy claro al Gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros".

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RD Congo deberá aislarse durante 21 días antes de ingresar a Estados Unidos.

RD Congo deberá aislarse durante 21 días antes de ingresar a Estados Unidos.

La disposición del país norteamericano también exige que toda la delegación mantenga la burbuja sanitaria durante su travesía por Europa, donde disputará dos amistosos ante Dinamarca y Chile. Cualquier contacto con personas ajenas al aislamiento, o la propia aparición de síntomas en el plantel, podría significar poner en riesgo la participación del Congo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

En los días previos, sin conocimiento aún de la decisión de uno de los países anfitriones, el seleccionado debió volver a planificar su preparación, por la suspensión de tres entrenamientos y una despedida, ambos pensados para darse con los hinchas en Kinshasa, la capital, debido a la emergencia de salud pública según declaró la Organización Mundial de la Salud. Es más, todavía se sostiene la posibilidad de que afronte la Copa del Mundo sin sus hinchas, por una prohibición de entrada hacia ellos impuesta por Estados Unidos.

RD Congo en el grupo K de la Copa del Mundo

  • 17/6 vs. Portugal (14 horas) - NGR Stadium.
  • 23/6 vs. Colombia (23 horas) - Estadio Akron.
  • 27/6 vs. Uzbekistán (20.30 horas) - Mercedes-Benz Stadium.

Congo Estados Unidos brote Mundial
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