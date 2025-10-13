Uno Entre Rios | Ovación | Concepción del Uruguay

En Concepción del Uruguay hubo campeón anticipado

La fecha en Concepción del Uruguay entregó el campeonato a Gastón Dubois en la Clase 2. Hubo carreras atractivas en la Histórica.

13 de octubre 2025 · 18:58hs
El de Colonia Mabragaña

El de Colonia Mabragaña, Gastón Dubois se consagró en la Clase 2.

El Competición Especial disputó su penúltima fecha de la temporada en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde se vivió carreras de alto voltaje donde ya se consagró un campeón de manera anticipada. Gastón Dubois de Colonia Mabragaña festejó un nuevo título, esta vez en Clase 2.

Competicion Especial
En Concepción del Uruguay hubo festejo anticipado.

En Concepción del Uruguay hubo festejo anticipado.

Sin lugar a dudas se reunieron otra vez un gran conjunto del automovilismo entrerriano: Gastón Dubois y la familia Pierini. Con un impresionante raid de puntos cosechados y victorias consecutivas, salvo algunas intermitencias pocos pudieron opacar el protagonismo del piloto de Colonia Mabragaña. A falta de una fecha y con un parque de máquinas muy bueno pudo gritar en el autódromo concepcionero junto a todo su equipo su segundo campeonato en Competición Especial Entrerriano.

En la Clase 1, el piloto federalense Martín Jacob volvió al triunfo con el motor que le provee Marcos Zambón en una final con pasajes insólitos en la pelea por la punta.

Uno de los golpes de escena llegó con el abandono de Nicolás Barreto, hasta ese momento líder del campeonato. Sembrando la incertidumbre en una fecha que claramente tuvo ganadores y perdedores bien definidos. Victorio Herbel, el campeón, llegaba a boxes con daños en su trompa imposibles de subsanar.

Distinta suerte corrió Marcos Acosta. De serie accidentada, remontó como ya es una acostumbre a la pelea por la punta, quedando en segundo lugar tras liderar por momentos. Para destacar el 4° y 5° puesto de Nicolás Galvarini y Marco Risso. En el caso de Galvarini sumando para seguir ilusionado en el campeonato.

En la Copa Seniors, tras incidencias deportivas, y en su año debut el oriental Diego Braída ganó, segundo se ubicó Jorge Lambert y tercero el regresado Armando Cleppe. En su carrera debut. Iván Sanchez sorteó algunas complicaciones y terminó en tercer lugar.

Lo que dejó la Clase 3 en Concepción del Uruguay

En Clase 3, Facundo Tamay dio el grito triunfal. Por el honor y sin juegos de equipo, el piloto uruguayense salió a buscar el triunfo tempranamente, estableciendo una diferencia que administró hasta los últimos giros de la final de la divisional mayor. Tobías Ronconi; su coequiper, llegó a intentar algo sobre el epílogo. Quedando corto cualquier intento.

Juan García con su VW Gol Trend capturó el tercer lugar de un podio multimarca con record de vuelta incluído. Lo cual complicó las acciones de Agustín Picart en búsqueda de recuperar el tercer lugar. De todas maneras, poco por reprochar ante un gran trabajo con su Renault Clio dentro y fuera de pista.

En la Copa Seniors, Martín Benedetti ganó y sumó puntos para el certamen reducido.

En Fórmula Entrerriana, el joven piloto gualeguaychense, Román Kroh regresó con gran ritmo al triunfo tras sobreponerse a un sábado difícil. Lo que lo envía a una posición favorable para definir el campeonato en el mes de noviembre.

Agustín Ferreira y Horacio Villanova de destacable actuación fueron los escoltas. Gran trabajo de Bautista Forclaz que se va acercando a la pelea.

La última fecha, el Gran Premio Coronación será el 22 y 23 de noviembre en Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay campeón autódromo
