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El Rally Entrerriano continuará en Concepción del Uruguay

Confirmaron que la tercera fecha del certamen provincial de rally continuará del 5 al 7 de junio en Concepción del Uruguay.

19 de mayo 2026 · 18:59hs
El Rally Entrerriano va por la continuidad del certamen a la Histórica.

Gentileza Rally Entrerriano.

El Rally Entrerriano va por la continuidad del certamen a la Histórica.

La ciudad de Concepción del Uruguay volverá a vivir un fin de semana a pura velocidad y pasión fierrera con la realización de la tercera fecha del Rally Entrerriano RUS 2026, que se disputará los días 5, 6 y 7 de junio, en el marco de los festejos por el 243° aniversario de la ciudad.

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El rally Entrerriano corre en Concepci&oacute;n del Uruguay.

El rally Entrerriano corre en Concepción del Uruguay.

La competencia reunirá a los mejores binomios de la provincia, provincias vecinas y países vecinos como la República Oriental del Uruguay, quienes recorrerán los tradicionales caminos uruguayenses en una nueva edición de una de las fechas más esperadas del calendario.

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Durante las tres jornadas se espera una importante convocatoria de público, equipos y visitantes, generando además un significativo movimiento turístico, comercial y gastronómico para toda la región. El rally vuelve a consolidarse como un evento de gran relevancia deportiva y social para la ciudad.

Se perfila Concepción del Uruguay

Desde la organización destacaron especialmente el acompañamiento y el compromiso de las Autoridades Municipales de Concepción del Uruguay, quienes hicieron posible la realización de esta competencia en el marco de una fecha tan importante para la comunidad.

Asimismo, expresaron su agradecimiento al Municipio por el constante apoyo brindado al deporte motor y por continuar apostando a eventos que promueven el turismo, el trabajo conjunto y el crecimiento de la ciudad.

En los próximos días se brindarán mayores detalles sobre el recorrido, cronograma oficial de actividades y lugares habilitados para el público.

Rally Concepción del Uruguay competencia
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