En Colombia, River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe

River sufrió los embates de su rival, pero se trajo la valla invicta y sabe que una victoria por cualquier margen le dará la clasificación en el Monumental.

River Plate e Independiente Santa Fe empataron sin goles por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Campín, a 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar de la ciudad colombiana de Bogotá. La revancha será el próximo miércoles desde las 21.30 (hora argentina) en el Monumental y el ganador de la serie chocará con Vasco da Gama de Brasil u Olimpia de Paraguay.

La Banda pudo romper la paridad en los primeros segundos del encuentro con un cabezazo de Lautaro Rivero despejado por el arquero Weibmar Asprilla , y uno de sus puntos más altos fue Santiago Beltrán . El guardameta se lució para rechazar un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos , que también pegó en el travesaño.

Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor y River no lo tendrá en la ida de la Copa Sudamericana

River vista a Independiente Santa Fe en Colombia por la ida

Luego de la pausa de hidratación, el vértigo quedó atrás para ser reemplazado por una historia más equilibrada con ambos equipos repartiéndose la tenencia de la pelota sin llegadas claras a las áreas hasta que Nahuel Bustos estrelló otro tiro en un palo a los 41 minutos.

Y la tercera tampoco fue la vencida para el ex Talleres. Una pérdida de Lautaro Rivero en el primer cuarto de la cancha derivó en un mano a mano fallado por el atacante a los dos minutos del complemento.

Eduardo Coudet decidió los ingresos de Thiago Almada y Joaquín Freitas para darle un poco de frescura a la formación, aunque siguió sufriendo los embates ineficaces de su rival. Finalmente, se trajo un empate valioso con vistas a la revancha en Núñez.

Ahora, River Plate está obligado a enfocarse en el duelo de este domingo desde las 19:15 ante Vélez como local por la sexta fecha del Torneo Clausura, mientras que Independiente Santa Fe tendrá actividad en el campeonato local: el sábado a partir de las 20:10 enfrentará a América de Cali.

Minuto a minuto

93 minutos: intervención clave de Asprilla en el segundo tiempo

El arquero rechazó a tiempo un centro envenenado a media altura de Valentín Lucero.

¡Adicionaron siete minutos!

Cambio en River Plate: Juan Cruz Meza por Ángel Correa.

87 minutos: Fagúndez falló el gol de Independiente Santa Fe

Uno de los futbolistas que ingresó desde el banco cabeceó una pelota a la salida de un tiro libre y el balón se perdió a centímetros del travesaño.

77 minutos: Valentín Lucero ingresó en River Plate

El joven de 20 años suma su segundo partido en la Primera División y el primero en la Copa Libertadores. Salió Tobías Andrada.

74 minutos: nuevo cambio en el equipo colombiano

Nahuel Bustos dejó la cancha para que entre Franco Fagúndez.

72 minutos: Rodallega mandó la pelota a las nubes

El experimentado atacante recibió un pase rasante en el área y resolvió de primera con un intento muy desviado.

65 minutos: doble cambio en Independiente Santa Fe

Jhojan Torres entró por Alexis Zapata y Maximiliano Lovera tomó el lugar de Kilian Toscano.

Toscano y Balanta en medio de una disputa de pelota (Créditos: Reuters/Luisa Gonzalez22:51 hsHoy

61 minutos: primeros cambios en River Plate

Thiago Almada y Joaquín Freitas reemplazaron a Tomás Galván y Rafael Santos Borré.

57 minutos: los centros a las áreas, moneda corriente

River Plate e Independiente Santa Fe intentan generar peligro a través de envíos aéreos sin éxito

47 MINUTOS: ¡NAHUEL BUSTOS PERDONÓ A RIVER PLATE!

El ex Talleres aprovechó una pérdida en salida del Millonario para quedar mano a mano ante Beltrán y quiso definir por encima del arquero, pero su intento terminó en el techo del arco.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡Adicionaron dos minutos!

41 MINUTOS: ¡EL PALO SALVÓ A RIVER PLATE!

Independiente Santa Fe aprovechó una pérdida de Fausto Vera en mitad de cancha para tener una transición rápida resuelta por Nahuel Bustos con un derechazo que rebotó en el caño derecho de Beltrán y se perdió por el fondo.

32 minutos: trámite muy parejo en Bogotá

Ambos equipos se reparten la pelota sin profundidad en las áreas.

22 minutos: pausa de hidratación en Colombia

14 minutos: nueva aparición de Beltrán

El hombre del Millonario controló un tiro a distancia de Nahuel Bustos sin dar rebote.

13 MINUTOS: ¡BELTRÁN Y EL TRAVESAÑO EVITARON EL GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!

El arquero de River Plate manoteó un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos, la pelota pegó en el parante superior y la jugada se diluyó por un fuera de juego posterior.

5 minutos: Hugo Rodallega respondió para los colombianos

El delantero de 41 años ejecutó un remate de media vuelta desde afuera del área que terminó en las manos de Santiago Beltrán.

3 minutos: Lautaro Rivero, primer amonestado

El zaguero central cometió una infracción a destiempo sobre Jáder Obrian y se llevó la cartulina.

1 MINUTO: ¡RIVERO TUVO LA PRIMERA OCASIÓN DE RIVER PLATE!

El defensor se elevó sin marca en el área a la salida de un tiro libre y realizó un cabezazo despejado por el arquero Weibmar Asprilla al córner.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formación de Santa Fe confirmada

Titulares

(12) Weimar Asprilla

(13) Helibelton Palacios

(18) Emanuel Olivera

(35) Kevin Balanta

(32) Christian Mafla

(16) Daniel Torres

(6) Kilian Toscano

(77) Jader Obrian

(19) Nahuel Bustos

(10) Alexis Zapata

(11) Hugo Rodallega

Suplentes

(30) Emiliano Contreras

(15) Iván Scarpeta

(4) Mateo Puerta

(24) Jeison Angulo

(42) Jhojan Zuñiga

(20) Yilmar Velásquez

(7) Jhojan Torres

(8) Omar Fernández

(42) Cristhian Portocarrero

(14) Luis Palacios

(17) Maximiliano Lovera

(9) Franco Fagúndez

Entrenador: Pablo Repetto

21:15

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(41) Santiago Beltrán

(28) Lucas Martínez Quarta

(30) Nicolás Otamendi

(13) Lautaro Rivero

(31) Facundo González

(15) Fausto Vera

(6) Aníbal Moreno

(50) Tobías Andrada

(26) Tomás Galván

(10) Ángel Correa

(19) Rafael Santos Borré

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(42) Franco Jaroszewicz

(48) Ángel Susano

(43) Valentín Lucero

(44) Lucas Silva

(24) Juan Cruz Meza

(23) Thiago Almada

(25) Lautaro Pereyra

(35) Joaquín Freitas

(52) Jonathan Spiff

Entrenador: Eduardo Coudet

River Plat