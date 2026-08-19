River Plate e Independiente Santa Fe empataron sin goles por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Campín, a 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar de la ciudad colombiana de Bogotá. La revancha será el próximo miércoles desde las 21.30 (hora argentina) en el Monumental y el ganador de la serie chocará con Vasco da Gama de Brasil u Olimpia de Paraguay.
En Colombia, River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe
River sufrió los embates de su rival, pero se trajo la valla invicta y sabe que una victoria por cualquier margen le dará la clasificación en el Monumental.
La Banda pudo romper la paridad en los primeros segundos del encuentro con un cabezazo de Lautaro Rivero despejado por el arquero Weibmar Asprilla, y uno de sus puntos más altos fue Santiago Beltrán. El guardameta se lució para rechazar un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos, que también pegó en el travesaño.
Luego de la pausa de hidratación, el vértigo quedó atrás para ser reemplazado por una historia más equilibrada con ambos equipos repartiéndose la tenencia de la pelota sin llegadas claras a las áreas hasta que Nahuel Bustos estrelló otro tiro en un palo a los 41 minutos.
Y la tercera tampoco fue la vencida para el ex Talleres. Una pérdida de Lautaro Rivero en el primer cuarto de la cancha derivó en un mano a mano fallado por el atacante a los dos minutos del complemento.
Eduardo Coudet decidió los ingresos de Thiago Almada y Joaquín Freitas para darle un poco de frescura a la formación, aunque siguió sufriendo los embates ineficaces de su rival. Finalmente, se trajo un empate valioso con vistas a la revancha en Núñez.
Ahora, River Plate está obligado a enfocarse en el duelo de este domingo desde las 19:15 ante Vélez como local por la sexta fecha del Torneo Clausura, mientras que Independiente Santa Fe tendrá actividad en el campeonato local: el sábado a partir de las 20:10 enfrentará a América de Cali.
Minuto a minuto
93 minutos: intervención clave de Asprilla en el segundo tiempo
El arquero rechazó a tiempo un centro envenenado a media altura de Valentín Lucero.
¡Adicionaron siete minutos!
Cambio en River Plate: Juan Cruz Meza por Ángel Correa.
87 minutos: Fagúndez falló el gol de Independiente Santa Fe
Uno de los futbolistas que ingresó desde el banco cabeceó una pelota a la salida de un tiro libre y el balón se perdió a centímetros del travesaño.
77 minutos: Valentín Lucero ingresó en River Plate
El joven de 20 años suma su segundo partido en la Primera División y el primero en la Copa Libertadores. Salió Tobías Andrada.
74 minutos: nuevo cambio en el equipo colombiano
Nahuel Bustos dejó la cancha para que entre Franco Fagúndez.
72 minutos: Rodallega mandó la pelota a las nubes
El experimentado atacante recibió un pase rasante en el área y resolvió de primera con un intento muy desviado.
65 minutos: doble cambio en Independiente Santa Fe
Jhojan Torres entró por Alexis Zapata y Maximiliano Lovera tomó el lugar de Kilian Toscano.
Toscano y Balanta en medio de una disputa de pelota (Créditos: Reuters/Luisa Gonzalez22:51 hsHoy
61 minutos: primeros cambios en River Plate
Thiago Almada y Joaquín Freitas reemplazaron a Tomás Galván y Rafael Santos Borré.
57 minutos: los centros a las áreas, moneda corriente
River Plate e Independiente Santa Fe intentan generar peligro a través de envíos aéreos sin éxito
47 MINUTOS: ¡NAHUEL BUSTOS PERDONÓ A RIVER PLATE!
El ex Talleres aprovechó una pérdida en salida del Millonario para quedar mano a mano ante Beltrán y quiso definir por encima del arquero, pero su intento terminó en el techo del arco.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡Adicionaron dos minutos!
41 MINUTOS: ¡EL PALO SALVÓ A RIVER PLATE!
Independiente Santa Fe aprovechó una pérdida de Fausto Vera en mitad de cancha para tener una transición rápida resuelta por Nahuel Bustos con un derechazo que rebotó en el caño derecho de Beltrán y se perdió por el fondo.
32 minutos: trámite muy parejo en Bogotá
Ambos equipos se reparten la pelota sin profundidad en las áreas.
22 minutos: pausa de hidratación en Colombia
14 minutos: nueva aparición de Beltrán
El hombre del Millonario controló un tiro a distancia de Nahuel Bustos sin dar rebote.
13 MINUTOS: ¡BELTRÁN Y EL TRAVESAÑO EVITARON EL GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!
El arquero de River Plate manoteó un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos, la pelota pegó en el parante superior y la jugada se diluyó por un fuera de juego posterior.
5 minutos: Hugo Rodallega respondió para los colombianos
El delantero de 41 años ejecutó un remate de media vuelta desde afuera del área que terminó en las manos de Santiago Beltrán.
3 minutos: Lautaro Rivero, primer amonestado
El zaguero central cometió una infracción a destiempo sobre Jáder Obrian y se llevó la cartulina.
1 MINUTO: ¡RIVERO TUVO LA PRIMERA OCASIÓN DE RIVER PLATE!
El defensor se elevó sin marca en el área a la salida de un tiro libre y realizó un cabezazo despejado por el arquero Weibmar Asprilla al córner.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formación de Santa Fe confirmada
Titulares
- (12) Weimar Asprilla
- (13) Helibelton Palacios
- (18) Emanuel Olivera
- (35) Kevin Balanta
- (32) Christian Mafla
- (16) Daniel Torres
- (6) Kilian Toscano
- (77) Jader Obrian
- (19) Nahuel Bustos
- (10) Alexis Zapata
- (11) Hugo Rodallega
Suplentes
- (30) Emiliano Contreras
- (15) Iván Scarpeta
- (4) Mateo Puerta
- (24) Jeison Angulo
- (42) Jhojan Zuñiga
- (20) Yilmar Velásquez
- (7) Jhojan Torres
- (8) Omar Fernández
- (42) Cristhian Portocarrero
- (14) Luis Palacios
- (17) Maximiliano Lovera
- (9) Franco Fagúndez
Entrenador: Pablo Repetto
21:15
Formación de River Plate confirmada
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (30) Nicolás Otamendi
- (13) Lautaro Rivero
- (31) Facundo González
- (15) Fausto Vera
- (6) Aníbal Moreno
- (50) Tobías Andrada
- (26) Tomás Galván
- (10) Ángel Correa
- (19) Rafael Santos Borré
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (42) Franco Jaroszewicz
- (48) Ángel Susano
- (43) Valentín Lucero
- (44) Lucas Silva
- (24) Juan Cruz Meza
- (23) Thiago Almada
- (25) Lautaro Pereyra
- (35) Joaquín Freitas
- (52) Jonathan Spiff
Entrenador: Eduardo Coudet