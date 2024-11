Emanuel Dening contó los motivos de su salida de Patronato

A días de confirmar que no continuará jugando en Patronato, el delantero aseguró que se fue en buenos términos pero hubo algunas acciones que no le gustaron.

Y algo que repetían los simpatizantes del Santo era que debía haber una renovación casi total del plantel, trayendo jugadores de mayor jerarquía para no volver a padecer otra temporada conviviendo con el fantasma del descenso.

Si bien por barrio Villa Sarmiento de la capital entrerriana aún hay más dudas que certezas, ya que todavía no sonó con fuerza el nombre de algún director técnico para hacerse cargo del primer equipo el próximo año y, por ende, analizase los jugadores con los que contará para el armado de su plantel, ya comenzó el éxodo de futbolistas en Patrón.

En los últimos días fueron los propios jugadores los que, a través de sus redes sociales, anunciaron que no continuarán vistiendo la casaca Rojinegra el año entrante. Julio César Salvá, Gustavo Turraca, Arnaldo González y Emanuel Dening fueron quienes se despidieron del conjunto paranaense.

Si bien todos escribieron palabras de agradecimiento hacia la gente y el club, por lo bajo se sabe que existe un descontento con algunos directivos del club,

Quien reconoció públicamente que existieron diferencias fue Manolo Dening, quien se marchó de Patronato luego de seis meses en los que le alcanzaron para convertirse en el goleador del equipo.

Desde la localidad correntina de Goya, su ciudad natal, el atacante dialogó con el ciclo La Cadena Entrerriana del Gol que se emite por Radio Costa Paraná y, si bien dejó en claro el alejamiento se produjo en buenos términos, reconoció que hubo algunas cuestiones que no le gustaron.

Gol Patronato 1.jpg Emanuel Dening, la carta goleadora de Patronato. Prensa Patronato

¿Qué dijo Emanuel Dening?

“Ayer (por el jueves) estuve en el club arreglando mi salida. Es un momento triste cuando uno se aleja de una institución. Fueron seis meses duros, pero sabía a dónde venía y qué era lo que nos jugábamos. Pensaba que se podía dar de distinta forma y no sufriendo hasta el último partido, pero así fueron las cosas. Lo más importante fue que Patronato se quedó en la categoría y pude aportar mi granito de arena para que esto suceda”, comenzó realizando un breve balance de lo vivido en este último semestre, y luego dio su opinión del porqué el Negro tuvo que sufrir hasta el último partido.

“Fueron muchas las circunstancias desde principio de años con el armado del plantel –dijo–, de cómo se conforma un grupo y del apoyo de la dirigencia. Son muchos factores. Se necesitan jugadores con personalidad y nosotros teníamos muchos chicos. De hecho en las últimas fechas tuvieron que poner la cara los chicos del club y eso hizo que fuera difícil. De todos modos eso se arma a principios de año con el armado del plantel y el apoyo de la dirigencia”.

Al ser consultado por una deuda que el club tenía con el plantel, Dening aseguró que “existía una deuda. Desde el club nos comunicaron que no estaban atravesando un buen momento, por lo que uno también tuvo que dejar parte del contrato. Estaba en mis planes analizar la posibilidad de quedarme, porque la pasé bien en Patronato ya que es un lindo club y Paraná es una linda ciudad. Pero el club no está pasando su mejor momento, y eso sumó a que me aleje y no se cumpla con lo que habíamos hablando”.

“Tenía un año de contrato, con una cláusula en diciembre –acotó–. Tuve que resignar dinero para ayudar al club porque me dijeron que no estaban atravesando un buen momento”.

Sin entrar en detalles, el ex-San Martín de Tucumán reconoció: “Me fui bien del club, pero considero que hay que ser más agradecido en las formas y los tratos. Yo vine acá y me jugué muchas cosas en poco tiempo. De todos modos me quedo más con el buen recuerdo de la gente y los chicos del club que, en definitiva, considero que es lo más importante”.

“Resigné algunas cosas desde lo económico porque fue mi manera de ayudar al club, Pero sí hubo tratos o maneras de comunicar que se pudieron solucionar de otra forma si de verdad tenían ganas de que me quedara”, sostuvo Emanuel Dening, quien espera ofertas para su carrera.

Los pibes van por el título en Mar del Plata

La Cuarta División de Patronato jugarán este sábado, desde las 9, en Mar del Plata con Aldosivi por la final de la Zona Metropolitana del Torneo Juveniles Primera Nacional de AFA. El ganador de este partido enfrentará al vencedor de la definición de la Zona Interior (San Martín de San Juan o Deportivo Colón de Colonia Caroya) por el título de campeón de la temporada 2024. El encuentro podrá verse a través del canal de Youtube “Aldosivi Video Análisis”.