CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

CRAI y Estudiantes animarán un duelo que servirá de homenaje a uno de los iniciadores del rugby en la región. También juega Rowing.

Se disputará este sábado la 18° y última fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos. En la oportunidad se disputará desde las 16 el cruce entre CRAI con Estudiantes de Paraná a partir de las 16 en la autopista. El cual es mucho más que un partido de rugby, ya que estará en juego la copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía. Se trata de un reconocimiento a un figura fundamental en los inicios del rugby en la región, y sin dudas, uno de los pioneros que marcaron el camino.

En 1934 el por entonces Teniente Rodríguez Zía revolucionó la ciudad de Paraná brindando una charla sobre rugby, un deporte casi desconocido en gran parte del país. Fueron tan claros y sólidos sus conceptos que no tardó en conformarse el primer equipo paranaense. Tiempo después, desde la vecina orilla cruzó el río un grupo de entusiastas deportistas para medirse con el elenco del Colegio de la Inmaculada Concepción de María de Santa Fe. Allí fue el primer cruce entre Gitanos y Albinegros en la capital santafesina.

En un semana particular para la familia Gitana, ya que acaba de cumplir 52 años de vida, CRAI recibirá a Estudiantes de Paraná a partir de las 16 con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata, y como se indicó estará en juego como cada vez que se miden la copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía.

Alineación de CRAI

CRAI, que tiene como head coach a Carlos Martín Matozzo, alistará a: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Ignacio Parodi y Antonio Carletti, Tomas Schinner, José Ignacio Gálvez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Juan Cruz Moretti, Tomás Funes, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino.

Formación de Estudiantes

Por su parte, el CAE, cuyo entrenador es Pedro Fontanetto formará con: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Santiago Mathe y Lisandro Uranga; Mateo Martínez, Franco Vartorelli y Álvaro Ferreyra; Juan Manuel Lescano y Máximo Cañas; Bautista Lescano, Mateo Santana, Santo Lescano, Augusto Perrén y Bruno Heit.

En el caso de Santa Fe Rugby, que ya se encuentra clasificado para las semifinales del certamen, se medirá en Grantfield con Old Resian bajo el arbitraje del rosarino Juan Vega. La escuadra dirigida por Ignacio Carballo formará con: Francisco Duranda, José Carlos Milesi y Tomás García; Lorenzo Peña y Joaquín Correa; Andoni Alzugaray, Manuel Iturraspe e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano.

Además, Universitario de Rosario será anfitrión del Jockey rosarino con el control de Carlos Poggi, Jockey de Venado Tuerto lo hará con Duendes con el arbitraje de Bruno Masetti, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club recibirá a Gimnasia y Esgrima con el seguimiento del santafesino Exequiel Adrover.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Duendes 61, Estudiantes 60, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario 57; Gimnasia y Esgrima de Rosario 50, CRAI 46, Paraná Rowing 44, Universitario de Rosario 38, Old Resian 28 y Jockey Club de Venado Tuerto 18.

Copa de Plata

También habrá representación entrerriana por la Copa Plata en su quinta fecha. Tilcara recibe a Gimnasia (P); Regatas & Belgrano (SN)-Cha Roga Club y Los Pampas (R)-La Salle.