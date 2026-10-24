Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

CRAI y Estudiantes animarán un duelo que servirá de homenaje a uno de los iniciadores del rugby en la región. También juega Rowing.

24 de octubre 2026 · 07:33hs
Estudiantes juega de visitante en Santa Fe.

Estudiantes juega de visitante en Santa Fe.

Se disputará este sábado la 18° y última fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos. En la oportunidad se disputará desde las 16 el cruce entre CRAI con Estudiantes de Paraná a partir de las 16 en la autopista. El cual es mucho más que un partido de rugby, ya que estará en juego la copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía. Se trata de un reconocimiento a un figura fundamental en los inicios del rugby en la región, y sin dudas, uno de los pioneros que marcaron el camino.

En 1934 el por entonces Teniente Rodríguez Zía revolucionó la ciudad de Paraná brindando una charla sobre rugby, un deporte casi desconocido en gran parte del país. Fueron tan claros y sólidos sus conceptos que no tardó en conformarse el primer equipo paranaense. Tiempo después, desde la vecina orilla cruzó el río un grupo de entusiastas deportistas para medirse con el elenco del Colegio de la Inmaculada Concepción de María de Santa Fe. Allí fue el primer cruce entre Gitanos y Albinegros en la capital santafesina.

En un semana particular para la familia Gitana, ya que acaba de cumplir 52 años de vida, CRAI recibirá a Estudiantes de Paraná a partir de las 16 con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata, y como se indicó estará en juego como cada vez que se miden la copa Coronel Jorge Luis Rodríguez Zía.

Alineación de CRAI

CRAI, que tiene como head coach a Carlos Martín Matozzo, alistará a: Joaquín Berón, Enzo Abraham y Ramiro Ibañez; Ignacio Parodi y Antonio Carletti, Tomas Schinner, José Ignacio Gálvez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Genaro Giombi; Juan Cruz Moretti, Tomás Funes, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino.

Formación de Estudiantes

Por su parte, el CAE, cuyo entrenador es Pedro Fontanetto formará con: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Francisco Florean; Santiago Mathe y Lisandro Uranga; Mateo Martínez, Franco Vartorelli y Álvaro Ferreyra; Juan Manuel Lescano y Máximo Cañas; Bautista Lescano, Mateo Santana, Santo Lescano, Augusto Perrén y Bruno Heit.

En el caso de Santa Fe Rugby, que ya se encuentra clasificado para las semifinales del certamen, se medirá en Grantfield con Old Resian bajo el arbitraje del rosarino Juan Vega. La escuadra dirigida por Ignacio Carballo formará con: Francisco Duranda, José Carlos Milesi y Tomás García; Lorenzo Peña y Joaquín Correa; Andoni Alzugaray, Manuel Iturraspe e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Santiago Mendicino y Bautista Bejarano.

Además, Universitario de Rosario será anfitrión del Jockey rosarino con el control de Carlos Poggi, Jockey de Venado Tuerto lo hará con Duendes con el arbitraje de Bruno Masetti, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club recibirá a Gimnasia y Esgrima con el seguimiento del santafesino Exequiel Adrover.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Duendes 61, Estudiantes 60, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario 57; Gimnasia y Esgrima de Rosario 50, CRAI 46, Paraná Rowing 44, Universitario de Rosario 38, Old Resian 28 y Jockey Club de Venado Tuerto 18.

Copa de Plata

También habrá representación entrerriana por la Copa Plata en su quinta fecha. Tilcara recibe a Gimnasia (P); Regatas & Belgrano (SN)-Cha Roga Club y Los Pampas (R)-La Salle.

Estudiantes CRAI Rugby Regional
Noticias relacionadas
El equipo de rugby M15 del club Estudiantes de Paraná.

Preparados para una nueva fiesta del rugby juvenil con el Torneo Eduardo Uranga

Estudiantes empató de local ante el Flamengo.

Estudiantes se juega el pase a la final de la Libertadores en Brasil

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes.

Frigerio participó de una jornada de salud mental y destacó la importancia de escuchar a los jóvenes

El TAS falló a favor de Estudiantes (LP) y Marcos Rojo podrá jugar contra Flamengo.

El TAS falló a favor de Estudiantes (LP) y Marcos Rojo podrá jugar contra Flamengo

Ver comentarios

Lo último

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

El horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026

El horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

Ultimo Momento
Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

El horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026

El horóscopo para este sábado 24 de octubre de 2026

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

CRAI y Estudiantes se medirán en la autopista por la última fecha de la etapa regular del Regional

Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén abren la serie en el Mutio

Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén abren la serie en el Mutio

Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Policiales
Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Homicidio en Concordia. un jurado popular declaró no culpable a dos hombres

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Revocan sobreseimientos en un caso en el que una mujer fue denunciada por vender a su hija

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Una joven denunció que sufrió acoso callejero en pleno centro de Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Ramírez apuesta a los bosques frutales para promover la biodiversidad y la alimentación saludable

Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

Paraná ampliará los recorridos de colectivos e incorporará dos nuevas líneas

Frigerio y Scioli participaron de un encuentro de Parques Nacionales en El Palmar

Frigerio y Scioli participaron de un encuentro de Parques Nacionales en El Palmar

Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores

Entre Ríos reunió a especialistas para debatir sobre el cuidado integral de las personas mayores

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Una paranaense fue distinguida con el Premio Provincial de Poesía Juan L. Ortiz 2026

Dejanos tu comentario