Estudiantes se juega el pase a la final de la Libertadores en Brasil

Luego del empate sin goles en La Plata en la ida, Estudiantes visita al Fla en el Maracaná en busca del pase a la gran final. Arranca a las 21.30.

En el Maracaná, Flamengo recibirá a Estudiantes el jueves a las 21.30, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. En un encuentro disputado y trabado, el Fla y el Pincha igualaron 0-0 en La Plata por la ida y definirán al segundo finalista en el mítico estadio de Río de Janeiro. Conocé dónde verlo en vivo, las formaciones y más.

Flamengo, vigente campeón, no pudo desplegar su juego en La Plata y ni siquiera pateó al arco de Fernando Muslera en el partido de ida . El Fla acumula dos triunfos consecutivos en el Brasileirão tras vencer 1-0 a Fluminense y 3-0 a Bahía y es el líder con 67 puntos. El técnico Leonardo Jardim tiene que ver si podrá contar con Giorgian de Arrascaeta, que atraviesa la recuperación de una operación por una fractura en la muñeca izquierda. " Evaluaremos a Ayrton Lucas, Arrascaeta. Creo que Everton Araújo no estará . Entrenó con el grupo, pero ya no está. Ya veremos qué pasa con Saúl . Danilo está descartado ", declaró el DT en conferencia de prensa.

En UNO, Estudiantes pudo neutralizar al Mengao y tuvo más oportunidades de llevarse la victoria, pero todo finalizó igualado y buscará hacer historia en el Maracaná. Para dicho encuentro estarán disponibles Leandro González Pírez y Tomás Palacios, quienes no pudieron estar en la ida por sanción y se perfilan para ser titulares en la vuelta. Marcos Rojo, que no había podido estar para el primer cruce, finalmente fue habilitado por CONMEBOL y podrá ser parte de los convocados.

Por otro lado, el DT agregó: "Faltan noventa y tantos minutos para soñar. Vamos en busca de ello. Creemos mucho en nuestro potencial, en nuestro equipo. Nadie nos regaló nada, llegamos acá por mérito propio. Vamos a defender ese derecho de llegar a la final de la Libertadores". El conjunto de La Plata ganó apenas uno de sus últimos siete encuentros por todas las competencias, está 10° en la Zona A y por ahora fuera de los playoffs, pero sabe que la serie está abierta y sueña con disputar la gran final en el Centenario de Uruguay.

El probable equipo de Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

El posible once de Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez o Marcos Rojo, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos DT: Alexander Medina.

Flamengo vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido