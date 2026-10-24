Defensa y Justicia agudizó la crisis de Talleres y clasificó a los playoffs

Defensa superó por 2-1 a la T, que estiró su mal presente: ya son cinco los partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Defensa y Justicia le ganó 2-1 a Talleres por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y obtuvo la tan ansiada clasificación a los playoffs gracias a los goles de Leandro Fernández y Juan Manuel Gutiérrez. Agustín Alvarez Martínez fue el autor del grito local.

Cómo quedaron Defensa y Talleres

Con este resultado, el elenco cordobés, que ganó uno de los últimos nueve encuentros, quedó en la última posición de la Zona A con 9 puntos conseguidos, mientras que los de Florencio Varela son los escoltas de Instituto con 27 unidades, y tienen el pase a la próxima instancia en el bolsillo.