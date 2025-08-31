El Talleres de Carlos Tevez no pudo con Deportivo Riestra

Talleres de Córdoba perdió de local 1-0 ante el Malevo. Además, Defensa y Justicia derrotó en Varela por 2 a 1 a Belgrano.

Con el público en llamas, Talleres perdió 1 a 0 ante Riestra y se hunde en la zona de descenso. La T recibió a Deportivo Riestra en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un duelo que prometía un espectáculo mucho más entretenido del que interpretaron los equipos que llegaron a la séptima fecha del Torneo Clausura con realidades opuestas.

El elenco de Córdoba arrancó mejor en el encuentro, al punto de que tuvo una importante situación de gol para abrir el resultado. Luego de una mala salida de Ignacio Arce , Valentín Depietri buscó al arco que estaba sin resistencia, pero su remate fue con tan poca potencia que le dio tiempo al arquero de recuperarse.

No obstante, los dirigidos de Carlos Tevez tuvieron problemas para imponer las condiciones de juego y el duelo transcurrió con una lucha constante en la mitad de la cancha. Además, se vivió un tenso ambiente en el estadio, ya que los hinchas de La T hicieron sentir constantemente su descontento con el presente del equipo.

Exceptuando la chance de Depietri, ninguno de los dos pudo generar peligro en el arco rival. Talleres intentó llevar la iniciativa, pero en ningún momento pudo doblegar el bloque defensivo del Malevo.

En el complemento, Federico Girotti tuvo el grito para terminar con la maldición, pero una desafortunada posición adelantada el anuló su conquista. Y cuando comenzaba el último cuarto de hora, Jonatan Goitía capturó una pelota en el borde del área grande y sorprendió a Guido Herrera con un remate rasante que significó la primera diferencia a favor del elenco del Bajo Flores.

Mientras los de Gustavo Benítez siguen sumando ilusiones con la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana del próximo año, en Talleres reina una duda constante: ¿Podrá Carlos Tevez revertir el mal presente del equipo o será el momento de que deba dar un paso al costado?

Ganó Defensa y Justicia

En Florencio Varela, Defensa y Justicia recibió Belgrano, en otro encuentro crucial por la lucha de las plazas que entregan boletos para los octavos de final del Clausura. Por la Zona A, el Halcón tuvo un arranque arrollador, pero la alegría duró poco.

El combinado liderado por Mariano Soso metió al Pirata contra su propio arco y, después de algunas amenazas de peligro, abrió el marcador a los 7 minutos. Fue cuando Aaron Molinas ejecutó un tiro de esquina preciso para la llegada de Rafael Delgado, quien concretó la Ley del ex.

Los bonaerenses siguieron dominando las acciones en el Norberto Tito Tomaghello, aunque les faltó eficacia en el último toque. En cambio, Belgrano tuvo la oportunidad de igualar el partido en los pies de Francisco González Metilli, pero su remate fue rechazado en el área chica por Agustín Hausch.

No obstante, antes del descanso una pelota impactó en el brazo de un defensor local y, tras el llamado de Ariel Penel desde VAR, el árbitro Felipe Viola cobró penal. Franco Jara se hizo cargo de ejecutar la pena máxima y, con un remate al medio, puso el 1-1.

En el complemento, el dueño de casa volvió a ponerse en ventaja gracias a una notable triangulación que incluyó a Juan Gutiérrez, Alexis Soto y Juan Miritello. Los toques precisos y a gran velocidad fueron determinantes para desarticular a la última línea cordobesa y quebrar la resistencia de Thiago Cardozo.

Los de Ricardo Zielinski saborearon la amargura de la injusticia, cuando Franco Jara quedó frente a Enrique Bologna en un mano a mano dramático, que el arquero logró desviar para que la pelota rebote contra el palo y el sonido metálico confirme el triunfo local. En Florencio Varela hubo mucho de Defensa y poco de Justicia, porque los tres puntos quedaron en el equipo que menos lo mereció.