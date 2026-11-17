La Selección argentina cerró el 2026 con una actuación contundente. En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo dirigido por Lionel Scaloni goleó 7-0 a Costa Rica en el último amistoso del año, con una exhibición de contundencia, momentos de buen fútbol, nombres que se consolidaron y otros que aprovecharon la oportunidad para mostrarse. Nico Paz y Julián Álvarez marcaron dos goles cada uno en la primera etapa, mientras que Franco Mastantuono, Alexis Mac Allister y nuevamente el juvenil de la Fiorentina completaron la goleada en el complemento.

La Albiceleste tuvo el control desde el comienzo, aunque la primera llegada clara fue de Enzo Fernández. El mediocampista aprovechó una mala salida defensiva de Costa Rica, recuperó la pelota en campo rival y terminó la acción con un remate que pasó cerca del palo derecho de Patrick Sequeira. Fue un aviso de lo que vendría, con Argentina presionando alto, buscando recuperar rápido y lastimando cada vez que encontraba espacios.

A los siete minutos llegó la apertura del marcador. Nico Paz recibió en las inmediaciones del área y sacó un zurdazo tremendo para vencer a Sequeira y establecer el 1-0. El futbolista surgido en el Real Madrid, que volvió a tener protagonismo con la camiseta nacional, encontró espacios y se mostró activo en la generación de juego, con una actuación que terminaría siendo determinante.

Costa Rica también tuvo su momento. A los 18 minutos, Josimar Méndez encontró una oportunidad para empatar, pero Emiliano Martínez respondió con una brillante intervención. El Dibu metió un manotazo a puro reflejo y evitó la caída de su arco cuando el conjunto centroamericano intentaba meterse nuevamente en partido. La respuesta del arquero fue importante para sostener la diferencia y darle tranquilidad a un equipo que, pese a dominar, todavía no había conseguido ampliar la ventaja.

Argentina retomó el control y comenzó a construir una diferencia que sería definitiva. A los 26 minutos, Nico Paz probó desde un tiro libre frontal, pero su remate se fue por encima del travesaño. Tres minutos después, Román Vega se proyectó por izquierda, pisó el área y sacó un disparo que se perdió desviado. La presión y la circulación de la pelota empezaban a traducirse en situaciones cada vez más claras.

A los 34 minutos, el segundo gol llegó a partir de una buena conexión. Enzo Fernández metió un pase profundo para Agustín Giay, quien ganó metros, desbordó y envió un centro atrás. Julián Álvarez apareció para conectar la acción y mandar la pelota a la red. El 2-0 le dio mayor tranquilidad a la Selección, que encontró espacios y empezó a explotar las dificultades defensivas del rival.

El tramo final de la primera etapa fue una ráfaga albiceleste. A los 36 minutos, Gianluca Prestianni estuvo cerca de marcar, pero el palo izquierdo de Sequeira le negó el festejo. Dos minutos después, Nico Paz volvió a demostrar su calidad: aguantó la marca de dos rivales, se quedó con la pelota y sacó un derechazo potente para fusilar al arquero y establecer el 3-0. A los 42, Julián Álvarez completó su doblete con un remate de zurda desde el otro sector del área, similar al gol anterior de Paz, para poner el 4-0 antes del descanso.

Argentina goleó en Córdoba y cerró el 2026 a puro festejo

Argentina golea a Costa Rica en Córdoba.

Scaloni movió el banco en el entretiempo y mandó a la cancha a Gonzalo Montiel, José López y Franco Mastantuono, en reemplazo de Agustín Giay, Julián Álvarez y Nico Paz. El juvenil de la Fiorentina tardó apenas dos minutos en dejar su sello. Después de una primera intervención que obligó a Sequeira a responder, Mastantuono encontró su oportunidad y sacó un zurdazo para convertir el quinto gol argentino a los 47 minutos.

Argentina continuó dominando y el entrenador aprovechó la diferencia para darle minutos a otros futbolistas. Thiago Almada ingresó por Enzo Fernández a los 54, mientras que a los 60 se produjo el debut absoluto de Mariano Troilo, quien reemplazó a Lisandro Martínez. También entró Nicolás Tagliafico por Román Vega. El debutante tuvo su chance a los 62, cuando luchó una pelota en la medialuna, logró quedarse con ella y terminó la jugada con un disparo que se fue por encima del travesaño.

A los 70 minutos llegaron otras dos variantes: Aaron Anselmino hizo su estreno con la Selección en lugar de Facundo Medina y Giuliano Simeone reemplazó a Gianluca Prestianni. Con el partido resuelto, Argentina siguió buscando y Costa Rica tuvo una situación fortuita a los 78. El Dibu salió apurado ante un pase corto de Troilo y, en el despeje, la pelota rebotó en Josimar Alcócer y pasó a centímetros del palo.

La respuesta argentina llegó inmediatamente. La presión del equipo de Scaloni provocó una pérdida en la salida costarricense y Alexis Mac Allister aprovechó la recuperación para marcar el sexto a los 77 minutos, en una jugada que reflejó la intensidad que el equipo mantuvo pese a la amplia diferencia.

El cierre también tuvo como protagonista a Mastantuono. A los 87 minutos, el juvenil volvió a convertir y selló su doblete para el 7-0 definitivo, coronando una noche ideal en Córdoba.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Costa Rica

Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Gerald Taylor; Celso Borges, Carlos Mora, Aarón Salazar, Andrey Soto; Josimar Méndez y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.