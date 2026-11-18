La inauguración será este viernes y se exhibirán 58 obras de 55 artistas de 23 localidades entrerrianas. La entrada será libre y gratuita

El Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos celebrará este viernes 20 de noviembre una noche especial que reunirá arte, música y festejos. De 20 a 24, se realizará la inauguración del 63° Salón Provincial de Artes Visuales, junto con una fiesta por los 100 años de la institución. La actividad será en Buenos Aires 355, Paraná, con entrada libre y gratuita.

En esta edición se exhibirán 58 obras de 55 artistas provenientes de 23 localidades entrerrianas, en las disciplinas Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura. La muestra forma parte de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos 2026, que reconocen la producción artística provincial y contribuyen al crecimiento del patrimonio público.

El 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos se inaugura con una fiesta por el centenario del Museo

Una fiesta por el centenario

Bajo el nombre La Fiesta del Siglo, la inauguración será también el cierre de las celebraciones por los 100 años del Museo. La propuesta combinará arte y música, con Lucho y Mana a cargo de musicalizar la noche. Además, habrá una cantina con comidas y bebidas para acompañar el encuentro.

La exposición podrá visitarse hasta mediados de marzo de 2027, con entrada libre y gratuita, en los días y horarios habituales del Museo. Será una oportunidad para conocer la diversidad de la producción artística entrerriana y celebrar un siglo de historia de una de las instituciones culturales más importantes de la provincia.