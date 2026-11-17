Un procedimiento llevado adelante por personal de Drogas Peligrosas Chajarí permitió desarticular un punto de comercialización de estupefacientes.

Un procedimiento llevado adelante por personal de Drogas Peligrosas Chajarí permitió desarticular un presunto punto de comercialización de estupefacientes a menor escala. El trabajo investigativo y operativo culminó con importantes resultados y tres personas detenidas.

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo, la Policía de Entre Ríos, a través de la Delegacía Drogas Peligrosas Chajarí, concretó este martes 17 de noviembre un allanamiento en la ciudad de Chajarí, departamento Federación, obteniendo resultados altamente positivos.

El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado sobre calle Islas Malvinas al 1200, donde el personal policial logró el secuestro de cinco envoltorios de cocaína, además de una importante suma de dinero en efectivo que asciende a $4.110.500.

Fuerte golpe al narcomenudeo en Chajarí con tres personas detenidas.

Asimismo, durante la medida judicial se incautaron cuatro teléfonos celulares, dos automóviles un Renault Logan y un Chevrolet Prisma, recortes y un dispositivo DVR, elementos que quedaron a disposición de la Justicia y serán de interés para el avance de la investigación.

Como resultado del operativo, tres personas (dos hombres y una mujer) quedaron detenidas e incomunicadas, mientras que otra persona fue correctamente identificada en el marco de las actuaciones.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Delegacía Drogas Peligrosas Chajarí, contando con la colaboración de personal de la Guardia Especial, dependiente de la Jefatura Departamental Federación.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Chajarí, a cargo del Dr. Darío Guillermo Mautone, con intervención de la Fiscalía en turno.