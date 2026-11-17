Un hombre llevó a una mujer al Hospital de San José con convulsiones y luego falleció en la madrugada de este martes. Dieron detalles del caso.

El Comisario Héctor Martínez dio detalles de la muerte de una mujer se investiga en San José.

La investigación por el fallecimiento de una mujer de 41 años, ocurrido durante la madrugada de este martes en el Hospital de San José , en el departamento Colón, tuvo avances durante la jornada con un procedimiento policial y un allanamiento en una vivienda de la ciudad.

Según explicó el Comisario, Héctor Martínez en diálogo en el programa "Comunicándonos", la mujer habría sufrido convulsiones alrededor de las 3.30 de la madrugada. Fue trasladada al hospital por un hombre que la acompañaba, donde el personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente se constató su fallecimiento a las 4.25.

El hombre que la llevó al establecimiento sanitario se retiró antes de brindar sus datos al personal médico. A partir de la intervención policial y las averiguaciones realizadas, que incluyeron el análisis de registros fílmicos, se logró identificarlo. La investigación quedó encuadrada como una muerte dudosa, sin indicios iniciales de violencia.

El hombre, de 39 años y domiciliado en San José, fue demorado preventivamente mientras avanzaban las actuaciones. Posteriormente, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Malvinas al 550, que arrojó resultados de interés para la causa.

Durante el procedimiento se encontraron y secuestraron distintos elementos, entre ellos medicación de venta gratuita, cucharas con una sustancia blanquecina, un elemento de corte, pipas de fabricación artesanal y envases de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con lo explicado por Martínez, la persona involucrada no habría colaborado inicialmente con las actuaciones policiales ni con la apertura del inmueble, por lo que fue necesaria la correspondiente orden judicial para realizar el allanamiento. Una vez finalizado el procedimiento, se informó lo actuado a la Unidad Fiscal de Investigación de Colón, desde donde se aguardan las directivas correspondientes.

En paralelo, se espera el resultado de la autopsia, que se realizará en la morgue de Oro Verde y será fundamental para establecer las causas del fallecimiento y determinar si existe alguna relación con los elementos secuestrados. La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Colón.