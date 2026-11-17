Desde la organización oficializaron que el 18 de diciembre se realizará la entrega a los deportistas de Concordia en el Teatro Odeón.

La 39ª edición de los Premios San Antonio de Padua ya tiene fecha confirmada. La tradicional ceremonia de reconocimiento a los deportistas de Concordia se realizará el próximo viernes 18 de diciembre, a partir de las 21, en el Teatro Odeón.

Como ocurre cada año, las distinciones contemplarán tres categorías; a la Especialidad, al Mérito y Periodismo Deportivo. La selección de los nominados estará a cargo de las federaciones, asociaciones y clubes que representan a las distintas disciplinas, bajo una serie de requisitos establecidos para participar de la convocatoria.

Desde la organización aclararon que los deportistas deben estar federados, es decir, competir en representación de una institución que los respalde y, fundamentalmente, representar a Concordia. En ese sentido, no será determinante la nacionalidad del deportista, ya que alcanza con haber representado a la ciudad para estar habilitado a recibir una nominación.

Otro de los requisitos es haber disputado, como mínimo, tres fechas o competencias durante el año, siempre con el aval de la institución correspondiente. Esta condición es indispensable para integrar la nómina de candidatos.

Cómo se definirán a los deportistas nominados

En aquellas disciplinas que cuentan con más de un club de referencia, las instituciones deberán alcanzar un acuerdo para presentar las nominaciones. En esos casos, la planilla tendrá que estar firmada por todos los clubes interesados, de manera que la Subsecretaría de Deportes pueda constatar que existe consenso.

Al respecto, se aclaró que la Subsecretaría de Deportes no tiene injerencia en la elección de los nominados ni está obligada a intervenir en eventuales discusiones o desacuerdos entre las instituciones. La responsabilidad de alcanzar un entendimiento y definir las postulaciones corresponde exclusivamente a los clubes y asociaciones involucrados.

Las planillas serán recibidas por la Comisión Organizadora de los Premios y deberán completarse con letra clara y legible. Además, tendrán que estar acompañadas por una fotocopia del DNI del deportista propuesto, documentación necesaria para verificar tanto su edad como la correcta escritura de su nombre, que posteriormente será grabado en la distinción.

La categoría A la Especialidad está destinada al deportista que la asociación o el club considere como el más destacado del año dentro de su disciplina. Para esta distinción, la normativa establece que los postulantes deben tener entre 11 y 22 años, un límite de edad fijado por ordenanza que no puede ser omitido.

Por su parte, Al Mérito busca reconocer a quienes sobresalen por sus valores y actitudes más allá de los resultados deportivos. Se trata de distinguir a deportistas que constituyen un ejemplo por su comportamiento, solidaridad, compañerismo y otras cualidades personales, incluso cuando no hayan obtenido grandes logros en las competencias. También en este caso, los nominados deben tener entre 11 y 22 años.

En tanto, Periodismo Deportivo contempla un criterio diferente en cuanto a las edades. Si bien pueden ser nominados deportistas desde los 11 años, no existe un límite máximo de edad. Los integrantes de ese ámbito mantendrán oportunamente una reunión para definir sus postulaciones.

Desde la organización remarcaron que las nominaciones son soberanas y no pueden ser objetadas por terceros. La única excepción contempla situaciones en las que la Subsecretaría de Deportes detecte, por ejemplo, que la edad declarada no se corresponde con la documentación presentada, circunstancia ante la cual podrá solicitar a la asociación o al club que realice la correspondiente corrección.

Las instituciones interesadas podrán entregar las planillas de nominación en la Subsecretaría de Deportes desde el jueves 19 de noviembre hasta el miércoles 9 de diciembre.

La recepción se realizará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12:30, y desde la organización solicitaron respetar los plazos establecidos para facilitar el desarrollo de las tareas previas a la ceremonia.

Por último, se informó que el mismo viernes 18 de diciembre, día de la entrega de los premios, se realizará una charla final con todos los deportistas nominados. El encuentro tendrá lugar en el Cine Teatro Odeón, a partir de las 12:30, con el objetivo de brindarles información sobre los aspectos organizativos de la ceremonia.