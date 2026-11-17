La Justicia rechazó los recursos de apelación y ratificó el procesamiento por narcotráfico del comisario Alejandro Rosatelli y otros acusados.

La Cámara Federal de Paraná ratificó este martes los procesamientos con prisión preventiva para los cinco imputados en la causa por narcotráfico en la cual se transportaban más de 1,3 toneladas de marihuana incautadas en la zona de La Paz.

El tribunal rechazó de este modo los recursos de apelación interpuestos por las defensas y consolidó la investigación que instruye el Juzgado Federal N°1 de Paraná.

La causa por narcotráfico

El expediente judicial se originó el pasado 13 de febrero de 2026, cuando personal de la Dirección General de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos interceptó una camioneta Citroën Jumper en las inmediaciones del Camino del Borello y la Ruta Nacional 12. El rodado, que circulaba con una chapa patente cambiada —perteneciente a otro vehículo similar— y contaba con un pedido de secuestro por estafa, fue abandonado por sus ocupantes tras una persecución a campo traviesa.

En su interior, los uniformados descubrieron 61 bultos que contenían 1.716 panes o ladrillos de marihuana con un peso total de 1.345,51 kilogramos. A lo largo de los meses, la investigación logró desentrañar que no se trató de un hecho aislado, sino de una operación de narcotráfico estructurada con una clara división de roles entre transporte, logística, auto-guía y provisión de medios económicos.

Los procesados

Entre los procesados con prisión preventiva confirmada se encuentra Daniel Alejandro Rosatelli (abogado y comisario de policía), señalado como coautor de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en concurso con falsificación ideológica de documento automotor y graves delitos conexos.

A Rosatelli la Justicia le endilga haber organizado y facilitado la adquisición de la camioneta utilizada para la carga ilícita, además de encontrarse vinculado a un violento episodio de lesiones graves y amenazas coactivas cometido contra un intermediario en la ONG Suma de Voluntades para silenciar el trasfondo de la compraventa del rodado.

Junto a él, la Cámara confirmó los procesamientos de Martín Reynaldo Germán Pelizzari y Claudio David Luna, considerados también coautores del transporte de estupefacientes y falsificación documental. A Pelizzari se le atribuye haber coordinado la adquisición de la Citroën Jumper para ocultar la identidad del verdadero mandamás, mientras que a Luna se le comprobaron transferencias bancarias por millones de pesos para integrar el pago del vehículo a pesar de figurar con máxima insolvencia financiera, operando como testaferro o persona interpuesta.

Por otro lado, la resolución de la Cámara Federal también alcanzó a Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri. El primero fue hallado responsable de cumplir tareas de apoyo logístico como "auto-guía" a bordo de una camioneta Toyota Hilux que precedía al cargamento para alertar sobre controles policiales.

En tanto, sobre José Belén Favieri pesa el procesamiento por transporte de estupefacientes agravado, uso de patente falsa y encubrimiento por receptación dolosa con ánimo de lucro, respaldado por registros telefónicos y antecedentes condenatorios previos por comercio de drogas.