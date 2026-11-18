La sala de juegos delbarrio San Agustín cerró y próximamente en el lugar funcionará un comercio del rubro textil. En 2021sufrió un asalto a mano armada

La sala de juegos delbarrio San Agustín cerró y próximamente en el lugar funcionará un comercio del rubro textil. En 2021sufrió un asalto a mano armada

La sala de juegos delbarrio San Agustín cerró y próximamente en el lugar funcionará un comercio del rubro textil. En 2021sufrió un asalto a mano armada

El Casino Neo de calle Galán, en Paraná, cerró sus puertas. El local, que durante años fue un punto de referencia para vecinos del barrio San Agustín, dejó de funcionar sin previo aviso.

En las últimas horas, aparecieron carteles en el frente del establecimiento que anuncian la próxima apertura de una tienda de ropa, indica Policial y Judicial.

La sala de entretenimientos conocida como Casino Neo Galán, ubicada en calle Galán 1508 / 1447 del barrio San Agustín, se había inauguró oficialmente el 20 de noviembre de 2012 bajo la órbita del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y era operada por la firma NeoGame.

Al abrir sus puertas, contaba con máquinas tragamonedas (slots) de última generación y una ruleta electrónica, además de servicio de bar.

El 19 octubre de 2021, la sala fue objeto de un conocido asalto que derivó en un juicio por jurados en los años siguientes. El caso fue seguido por UNO Entre Ríos.

En esa oportunidad irrumpieron dos hombres armados en el local poco antes de la apertura al público y amenazaron a los trabajadores, logrando alzarse con un botín cercano a los 2 millones de pesos en el dinero del recuento. No hubo heridos. En noviembre de 2022, se realizó un juicio por jurados que declaró culpables a Eric Santini, Héctor Emanuel Cejas, Gustavo Cabrera y Alfonso Mildemberger.

En julio de 2023, la Cámara de Casación Penal de Paraná anuló las condenas y ordenó realizar un nuevo juicio. Posteriormente, en mayo de 2026, uno de los acusados (Héctor Cejas) confesó su participación en el hecho y acordó una pena de 5 años de prisión, mientras que otros implicados continuaron su proceso judicial tras diversas dilaciones y recursos de las defensas.

Próximamente en el lugar funcionará un comercio dle rubro textil.