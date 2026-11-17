El mediocampista debió dejar el entrenamiento de esta mañana por un esguince a raíz de un pelotazo en la punta del pie. Por fortuna, los chequeos médicos salieron bien.

Alivio en Boca tras el susto de Milton Delgado: salieron bien los estudios y será titular en la final.

En el momento más crucial del año para Boca, todo entrenamiento sin incidentes es una gran noticia. La práctica de esta mañana dejó preocupación, ya que Milton Delgado sufrió un leve esguince de rodilla y debió abandonar el predio para realizarse estudios clínicos. Afortunadamente para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, estos arrojaron resultados positivos y el volante podrá decir presente en la final de la Copa Sudamericana de este sábado.

En medio de los ejercicios del día, un pelotazo le golpeó la punta de uno de sus pies y le repercutió directamente en la rodilla. El mediocampista de 21 años sintió la molestia , pero siguió moviéndose junto a sus compañeros. Sin embargo, el dolor se agudizó con el correr de los minutos y por eso se decidió que fuera a realizarse imágenes para saber si todo estaba en orden.

El diagnóstico confirmó un esguince de grado 1 que no le impedirá jugar desde el inicio contra Atlético Mineiro. Claro está que de igual forma lo más importante será cómo se sienta el jugador de acá al fin de semana.

Alivio en Boca tras el susto de Milton Delgado

Alivio en Boca tras el susto de Milton Delgado: salieron bien los estudios y será titular en la final.

El pibe de Rafael Castillo es el motorcito del mediocampo del Xeneize. Fundamental por su versatilidad para acompañar a Leandro Paredes en la contención y, al mismo tiempo, en la distribución, no tiene un reemplazante natural en el plantel, por estos motivos el susto terminó siendo un alivio.

Si Delgado no llega a estar por cualquier revés negativo en los próximos días, las alternativas que maneja el Vasco son dos: Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia, que esta mañana volvió a entrenarse sin problemas y volverá a estar entre los suplentes. Se trata de dos futbolistas de distintas cualidades que podrían forzar a una reorganización del mediocampo, sobre todo si ingresa el ex-Huracán, de mucha menos dinámica que el resto.