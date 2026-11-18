El Coro de la Ciudad de Paraná presentará su Muestra Anual 2026 el sábado 21 de noviembre, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. La actividad será con entrada libre y gratuita y contará con la participación de artistas y agrupaciones invitadas.
El Coro de la Ciudad presentará su Muestra Anual 2026
La presentación será el sábado, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Participarán Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario
Coro de la Ciudad
Bajo la dirección de Eliseo Almada, el elenco municipal compartirá con el público parte del trabajo desarrollado durante el año. La propuesta pondrá en escena a la música coral como un espacio de formación, expresión artística y encuentro comunitario, construido a partir del compromiso de sus integrantes.
La presentación contará con la participación de Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario, otra de las propuestas de formación y práctica vocal impulsadas por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.
Durante 2026, el Coro de la Ciudad participó de distintas actividades culturales, con presentaciones en espacios públicos y encuentros junto a agrupaciones de Paraná y otras localidades de la región. Entre ellas se destacan las intervenciones del ciclo Canciones en la Peatonal y su participación en el Ciclo de Encuentros Corales, que reunió a formaciones de Paraná, Santa Fe y Victoria para promover el intercambio artístico.
Estas iniciativas forman parte del programa municipal Todas las Voces, que este año celebra su 30.º aniversario. A lo largo de tres décadas, el programa ha impulsado la práctica coral, la formación vocal y la participación comunitaria, consolidando espacios de encuentro a través de la música.
La Muestra Anual será una oportunidad para celebrar ese recorrido y compartir con la comunidad el trabajo realizado por el elenco municipal y las agrupaciones invitadas.