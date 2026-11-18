La presentación será el sábado, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Participarán Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario

El Coro de la Ciudad de Paraná presentará su Muestra Anual 2026 el sábado 21 de noviembre, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. La actividad será con entrada libre y gratuita y contará con la participación de artistas y agrupaciones invitadas.

Bajo la dirección de Eliseo Almada, el elenco municipal compartirá con el público parte del trabajo desarrollado durante el año. La propuesta pondrá en escena a la música coral como un espacio de formación, expresión artística y encuentro comunitario, construido a partir del compromiso de sus integrantes.

La presentación contará con la participación de Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario, otra de las propuestas de formación y práctica vocal impulsadas por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

Durante 2026, el Coro de la Ciudad participó de distintas actividades culturales, con presentaciones en espacios públicos y encuentros junto a agrupaciones de Paraná y otras localidades de la región. Entre ellas se destacan las intervenciones del ciclo Canciones en la Peatonal y su participación en el Ciclo de Encuentros Corales, que reunió a formaciones de Paraná, Santa Fe y Victoria para promover el intercambio artístico.

Estas iniciativas forman parte del programa municipal Todas las Voces, que este año celebra su 30.º aniversario. A lo largo de tres décadas, el programa ha impulsado la práctica coral, la formación vocal y la participación comunitaria, consolidando espacios de encuentro a través de la música.

La Muestra Anual será una oportunidad para celebrar ese recorrido y compartir con la comunidad el trabajo realizado por el elenco municipal y las agrupaciones invitadas.