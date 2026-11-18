Agmer advirtió sobre el impacto pedagógico de ejecutar el Plan FinEs a dos semanas del término del ciclo lectivo

Agmer advirtió sobre el impacto pedagógico de ejecutar el Plan FinEs a dos semanas del término del ciclo lectivo

Agmer advirtió sobre el impacto pedagógico de ejecutar el Plan FinEs a dos semanas del término del ciclo lectivo

Agmer advirtió sobre el impacto pedagógico de ejecutar el Plan FinEs a dos semanas del término del ciclo lectivo

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó la implementación del Plan FinEs bajo las condiciones dispuestas por el Consejo General de Educación (CGE), al considerar imposible organizar las clases en el acotado plazo establecido .

El gremio docente responsabilizó al organismo provincial por la improvisación en el calendario y señaló serias irregularidades tanto pedagógicas como salariales.

Una ejecución acelerada que compromete la calidad educativa

El reclamo central del sindicato radica en que el CGE dispuso llevar adelante el programa en tan solo dos semanas (dos clases de duración) antes de la finalización del ciclo lectivo el 9 de diciembre. Aunque la resolución para su aplicación se dictó el 5 de noviembre, las demoras burocráticas del propio CGE retrasaron el inicio del plan, dejando un margen operativo extremadamente reducido.

Desde AGMER enfatizaron las graves consecuencias del esquema express. Por un lado la falta de preparación y tutorías; por otro la imposibilidad de evaluación seria ya que el formato contempla únicamente una clase para que docentes y alumnos se conozcan y una segunda clase para evaluar. También remarcaron la heterogeneidad de los grupos.

En este último punto se precisó que salvo en Concordia y Paraná —que cuentan con dos sedes—, en el resto de los departamentos funcionará solo una sede por departamento, lo que obliga a los docentes a atender de forma simultánea a estudiantes provenientes de distintas escuelas, orientaciones, modalidades y años de cursado, tornando inviable un proceso evaluativo riguroso en tan poco tiempo.

En años anteriores, el Plan FinEs —creado en 2009 para garantizar la terminalidad secundaria a quienes adeudaran materias tras dos años de egreso— se extendía durante un período de 2 a 3 meses.

Por este motivo, el gremio calificó la instrumentación actual como "un despropósito y una mentira a los objetivos del Plan".

Congelamiento de fondos y recorte salarial docente

A la problemática pedagógica se suma un severo conflicto económico. Históricamente, el Estado Nacional financia el pago a los docentes del programa, mientras que la provincia provee los espacios físicos, realiza los concursos y certifica la aprobación. Sin embargo, los fondos nacionales se encuentran congelados a valores de 2023 desde hace tres años.

En este contexto, Agmer denunció que el CGE pretende pagar la hora cátedra del Plan FinEs a menos de la mitad de lo que se abona en el Nivel Secundario. Al respecto, remarcaron que la hora de secundaria ya cuenta con un valor que el propio ministro Troncoso reconoció oportunamente como insuficiente.

Exigencias al Gobierno provincial y al CGE

Frente a este escenario, Agmer declaró la medida como "inadmisible" y responsabilizó formalmente al Gobierno Nacional por el ahogamiento presupuestario y al Gobierno provincial por la irresponsabilidad en la gestión local. En su pronunciamiento, la entidad sindical exigió: