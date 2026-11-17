Argentinos Juniors fue notificado hace 72 horas. No podrá incorporar jugadores por los próximos tres períodos de fichajes o hasta que salde la deuda.

En vísperas al cruce contra Independiente por los octavos de final del Clausura, Argentinos Juniors recibió una mala noticia porque sufrió una inhibición por la FIFA para los próximos tres mercados de pases o hasta que salde la deuda que mantiene.

La institución de La Paternal fue notificada hace 72 horas de la sanción que le aplicó FIFA, aunque no trascendió cuál es el monto de la deuda ni tampoco a quién se le debe determinado dinero que obligará al club a tomar medidas.

A raiz de este problema, el presidente, Cristian Malaspina, brindará una charla este viernes que será exclusiva para socios con el fin de aclarar los inconvenientes económicos que viene arrastrando el club desde que comenzó el año, pero que salieron a la luz para los hinchas hace algunos meses.

Argentinos Juniors de prepara

En tanto, este martes el equipo dirigido por Nicolás Diez afrontó su segundo entrenamiento de la semana, luego de haber tenido el fin de semana libre porque los jugadores ya estaban al tanto de los problemas económicos.

Más allá de la suspensión de Franco Paredes (recibió dos fechas y no podría jugar hasta semifinales), el Bicho recuperará a Francisco Álvarez, que cumplió su sanción e ingresará por Mateo Mendoza. El partido frente al conjunto de Avellaneda será el sábado 21 a las 17 en el Diego Armando Maradona.