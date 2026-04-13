El Karting Entrerriano pasó por Paraná

Entretenidas competencias entregó el Karting Entrerriano, que tuvo su paso por el Club de Volantes Entrerrianos de Paraná. El Gurí fue uno de los ganadores.

Fin de semana de Karting Entrerriano en el Club de Volantes Entrerriano. (Foto Gentileza Diego Sappia)

El Karting Entrerriano disputó su segunda fecha de la temporada en el kartódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, donde se vieron carreras atractivas. Una gran convocatoria hubo de pilotos que llegaron desde distintos puntos de la provincia para darle continuidad al certamen provincial. Uno de los ganadores que entregó la fecha fue la del Gurí Omar Martínez.

En Escuela la victoria quedó en poder de Santiago Secchi, seguido por Mateo Dubois, Valentino Benigni, Valentino Bombaci y Federico Salomón. En Promocional el triunfo fue de Emilio López Ferro, escoltado por Alejandro Pralong, Gonzalo Callejas, Kamila Lugrin y Vladimir Dreiszigacker.

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En la 150 Junior A se impuso Uriel Rodríguez y atrás terminaron Camilo Lound, Mateo Fernández, Ayrton Bernay y Gustavo Grimaldi. En la final 1 de 150 Mayores B la primera posición fue de Alejo Weiss y más atrás arribaron Agustín De Zan, Malco Estebenet, Damián Cleppe y Octavio De Zan.

En la final 2 de 150 Mayores B venció Juan Angerosa, seguido de Franco Balbuena, Sofía Percara, Adrián Waisten y Juan Rey. En 150 Mayores C ganó Mario Gómez y más atrás llegaron Gastón Bonnin, Jorge Trabichet, Manuel Cretton y Daian Favre.

El Gurí Martínez ganó en el Karting Entrerriano

En la 150 Master C se impuso Omar Martínez, escoltado por Edgardo Cauzzi, Gustavo Mizawak, Mario Karts y Matías Iriarte. En la 150 Sin Banco ganó Franco Balbuena y luego terminaron Nicolás Dell Orto, Agustín Fabián, Milagros Caino y Luciano Martínez.