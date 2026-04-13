Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

El Karting Entrerriano pasó por Paraná

Entretenidas competencias entregó el Karting Entrerriano, que tuvo su paso por el Club de Volantes Entrerrianos de Paraná. El Gurí fue uno de los ganadores.

13 de abril 2026 · 18:32hs
Fin de semana de Karting Entrerriano en el Club de Volantes Entrerriano. (Foto Gentileza Diego Sappia)

Fin de semana de Karting Entrerriano en el Club de Volantes Entrerriano. (Foto Gentileza Diego Sappia)

El Karting Entrerriano disputó su segunda fecha de la temporada en el kartódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, donde se vieron carreras atractivas. Una gran convocatoria hubo de pilotos que llegaron desde distintos puntos de la provincia para darle continuidad al certamen provincial. Uno de los ganadores que entregó la fecha fue la del Gurí Omar Martínez.

karting
Karting Entrerriano en Paraná. (Foto Gentileza Diego Sappia)

Karting Entrerriano en Paraná. (Foto Gentileza Diego Sappia)

En Escuela la victoria quedó en poder de Santiago Secchi, seguido por Mateo Dubois, Valentino Benigni, Valentino Bombaci y Federico Salomón. En Promocional el triunfo fue de Emilio López Ferro, escoltado por Alejandro Pralong, Gonzalo Callejas, Kamila Lugrin y Vladimir Dreiszigacker.

Rosario Romero presente en la plaza inagurada en Paraná

Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

experiencia queen llega a parana con su greatest hits tour 2026

Experiencia Queen llega a Paraná con su "Greatest Hits Tour 2026"

En la 150 Junior A se impuso Uriel Rodríguez y atrás terminaron Camilo Lound, Mateo Fernández, Ayrton Bernay y Gustavo Grimaldi. En la final 1 de 150 Mayores B la primera posición fue de Alejo Weiss y más atrás arribaron Agustín De Zan, Malco Estebenet, Damián Cleppe y Octavio De Zan.

En la final 2 de 150 Mayores B venció Juan Angerosa, seguido de Franco Balbuena, Sofía Percara, Adrián Waisten y Juan Rey. En 150 Mayores C ganó Mario Gómez y más atrás llegaron Gastón Bonnin, Jorge Trabichet, Manuel Cretton y Daian Favre.

El Gurí Martínez ganó en el Karting Entrerriano

En la 150 Master C se impuso Omar Martínez, escoltado por Edgardo Cauzzi, Gustavo Mizawak, Mario Karts y Matías Iriarte. En la 150 Sin Banco ganó Franco Balbuena y luego terminaron Nicolás Dell Orto, Agustín Fabián, Milagros Caino y Luciano Martínez.

Paraná karting carreras
Noticias relacionadas
La gerente de Selplast compartió los aprendizajes que transformaron su mirada.

Fernanda Balla: "Volví siendo otra: la experiencia del intercambio me cambió la vida"

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Se inauguró en el hospital San Martín de Paraná un espacio para tratamientos oncológicos

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

Indignación en Paraná: vandalizaron una plaza a horas de su inauguración

La disciplina se practica en varios clubes. En este caso Rowing cuenta con el deporte desde hace 4 años.

La Acrobacia en telas es una disciplina que crece en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

Reforma previsional: Martín Oliva advirtió que se trasladará el ajuste a los empleados públicos

Reforma previsional: Martín Oliva advirtió que se trasladará el ajuste a los empleados públicos

Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

Ultimo Momento
Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

Reforma previsional: Martín Oliva advirtió que se trasladará el ajuste a los empleados públicos

Reforma previsional: Martín Oliva advirtió que se trasladará el ajuste a los empleados públicos

Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

Los autos del TC pasearán por las calles de Concepción del Uruguay

Los autos del TC pasearán por las calles de Concepción del Uruguay

El Karting Entrerriano pasó por Paraná

El Karting Entrerriano pasó por Paraná

Policiales
Colón: detuvieron a Nino Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Colón: detuvieron a "Nino" Acosta por el crimen del sereno hallado dentro de una pared

Piden captura internacional de un hombre por el crimen del sereno de Colón

Piden captura internacional de un hombre por el crimen del sereno de Colón

Colón: el cuerpo hallado en una construcción sería del sereno

Colón: el cuerpo hallado en una construcción sería del sereno

Trasladan al narco Daniel Tavi Celis a la Unidad Penal N° 8 de Federal

Trasladan al narco Daniel Tavi Celis a la Unidad Penal N° 8 de Federal

Un detenido y 17 identificados por microtráfico de drogas en Diamante

Un detenido y 17 identificados por microtráfico de drogas en Diamante

Ovación
Los autos del TC pasearán por las calles de Concepción del Uruguay

Los autos del TC pasearán por las calles de Concepción del Uruguay

El Karting Entrerriano pasó por Paraná

El Karting Entrerriano pasó por Paraná

Quique visitara a Urquiza de Santa Elena por la Liga Federal

Quique visitara a Urquiza de Santa Elena por la Liga Federal

La APB lanzó una campaña solidaria denominada Doná tus Zapas

La APB lanzó una campaña solidaria denominada "Doná tus Zapas"

Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

Pasó una nueva jornada del Torneo Dos Orillas de Damas

La provincia
Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

Dos mujeres al cuidado de la Plaza Borges de Paraná

Reforma previsional: Martín Oliva advirtió que se trasladará el ajuste a los empleados públicos

Reforma previsional: Martín Oliva advirtió que se trasladará el ajuste a los empleados públicos

Concordia: agua marrón y sin respuestas, suspenden clases en escuela

Concordia: agua marrón y sin respuestas, suspenden clases en escuela

El Consejo de Educación inició talleres de RCP en escuelas de Paraná

El Consejo de Educación inició talleres de RCP en escuelas de Paraná

Reunimos 220 firmas: impulsan cambiar el nombre de la Plaza Alvear por San Miguel en Paraná

"Reunimos 220 firmas": impulsan cambiar el nombre de la Plaza Alvear por San Miguel en Paraná

Dejanos tu comentario