Uno Entre Rios | La Provincia | Copnaf

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Referentes del Copnaf y CGE s se reunieron en Villaguay para unificar criterios, agilizar intervenciones y reforzar la protección de niños y adolescentes.

30 de julio 2026 · 20:22hs
Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil.

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil.

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Consejo General de Educación (CGE) realizaron en Villaguay un encuentro interinstitucional destinado a fortalecer la intervención estatal frente a situaciones de violencia que afectan a niños y adolescentes.

La jornada reunió a directores departamentales de escuelas y coordinadores departamentales del Copnaf, quienes trabajan en la articulación de acciones derivadas del ámbito educativo en todo el territorio provincial.

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral.

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

el gobierno inicio un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolucion de mas de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El objetivo central del encuentro fue mejorar los mecanismos de detección temprana, fortalecer los canales de comunicación y consolidar criterios comunes para brindar respuestas más rápidas y coordinadas ante situaciones de vulneración de derechos.

Clarisa Sack

La presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó que la instancia permitió "fortalecer la capacidad del Estado para actuar de manera coordinada" y remarcó la importancia de "clarificar roles y consolidar los circuitos de intervención" para garantizar mejores respuestas.

Carlos Cuenca

Por su parte, el titular del CGE, Carlos Cuenca, señaló que la escuela suele ser el primer espacio donde aparecen señales de violencia o vulneración que atraviesan los estudiantes fuera del aula. En ese sentido, sostuvo que el trabajo articulado permite brindar a docentes y directivos herramientas claras para actuar y consolidar al sistema educativo como una red de protección.

Durante la jornada se analizaron los circuitos internos de intervención de cada organismo y la coordinación necesaria entre escuelas, equipos territoriales del Copnaf y otros actores del Sistema de Protección de Derechos.

Además, el Ministerio Público de la Defensa participó como invitado y aportó su mirada sobre competencias, procedimientos y mecanismos de actuación frente a estas situaciones.

El encuentro también incluyó un espacio de trabajo sobre el Protocolo Interinstitucional de Actuación en Caso de Abuso Sexual en la Niñez y Adolescencia, establecido por la Ley Provincial Nº 10.629, como herramienta para fortalecer las intervenciones y garantizar el abordaje integral de cada caso.

Copnaf CGE Violencia
Noticias relacionadas
El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná.

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia.

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Pensar Paraná propone un nuevo encuentro para debatir sobre personajes que marcaron la historia local.  

Pensar Paraná propone un nuevo encuentro para debatir sobre personajes que marcaron la historia local

Ventas de combustibles crecieron 1,3% en Entre Ríos y la provincia quedó segunda a nivel nacional.

Ventas de combustibles crecieron 1,3% en Entre Ríos y la provincia quedó segunda a nivel nacional

Ver comentarios

Lo último

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la alta política

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Ultimo Momento
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la alta política

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Policiales
Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Ovación
Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

Boca visita a OHiggins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Boca visita a O'Higgins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Emiliano Stang: estamos firmes para lo que sigue en el año

Emiliano Stang: "estamos firmes para lo que sigue en el año"

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

La provincia
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Dejanos tu comentario