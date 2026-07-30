Referentes del Copnaf y CGE s se reunieron en Villaguay para unificar criterios, agilizar intervenciones y reforzar la protección de niños y adolescentes.

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil.

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Consejo General de Educación (CGE) realizaron en Villaguay un encuentro interinstitucional destinado a fortalecer la intervención estatal frente a situaciones de violencia que afectan a niños y adolescentes.

La jornada reunió a directores departamentales de escuelas y coordinadores departamentales del Copnaf, quienes trabajan en la articulación de acciones derivadas del ámbito educativo en todo el territorio provincial.

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El objetivo central del encuentro fue mejorar los mecanismos de detección temprana, fortalecer los canales de comunicación y consolidar criterios comunes para brindar respuestas más rápidas y coordinadas ante situaciones de vulneración de derechos.

Clarisa Sack

La presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, destacó que la instancia permitió "fortalecer la capacidad del Estado para actuar de manera coordinada" y remarcó la importancia de "clarificar roles y consolidar los circuitos de intervención" para garantizar mejores respuestas.

Carlos Cuenca

Por su parte, el titular del CGE, Carlos Cuenca, señaló que la escuela suele ser el primer espacio donde aparecen señales de violencia o vulneración que atraviesan los estudiantes fuera del aula. En ese sentido, sostuvo que el trabajo articulado permite brindar a docentes y directivos herramientas claras para actuar y consolidar al sistema educativo como una red de protección.

Durante la jornada se analizaron los circuitos internos de intervención de cada organismo y la coordinación necesaria entre escuelas, equipos territoriales del Copnaf y otros actores del Sistema de Protección de Derechos.

Además, el Ministerio Público de la Defensa participó como invitado y aportó su mirada sobre competencias, procedimientos y mecanismos de actuación frente a estas situaciones.

El encuentro también incluyó un espacio de trabajo sobre el Protocolo Interinstitucional de Actuación en Caso de Abuso Sexual en la Niñez y Adolescencia, establecido por la Ley Provincial Nº 10.629, como herramienta para fortalecer las intervenciones y garantizar el abordaje integral de cada caso.