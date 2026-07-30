Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Tucumán

Atlético Tucumán derrotó a Central Córdoba y le arruinó el debut a Seba Domínguez

Gracias al doblete de Leandro Díaz en el complemento, Atlético Tucumán se impuso 2 a 0 en Santiago del Estero y sumó su primer triunfo

30 de julio 2026 · 23:27hs
El tanto del Loco Díaz para Atlético Tucumán.

El tanto del Loco Díaz para Atlético Tucumán.

Atlético Tucumán venció 2-0 a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El clásico del norte quedó para el Decano que se impuso con un doblete de Leandro Díaz.

En un arranque parejo fue el Ferroviario avisó primero con un tiro de esquina en el que Matías Vera ganó cabeza, pero se fue desviado.

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El Decano respondió con una buena jugada en la que el que Ramiro Ruiz Rodríguez que cabeceó casi abajo del arco, pero la pelota pasó cerca del palo.

Luego el local tuvo otra con una gran contra en la que Marco Iacobellis exigió a Luis Ingolotti y tras un desvió la pelota fue rechazada.

En el complemento los tucumanos hicieron mérito para ponerse en ventaja y lo consiguieron a los 63 minutos con una jugada de arco a arco: Luis Ingolotti sacó un pelotazo, Leandro Díaz se la peinó a Ruiz Rodríguez quien se le devolvió al Loco, que de primera definió.

En el epílogo del encuentro el propio Loco Díaz firmó su doblete y decoró el resultado en Santiago del Estero.

Lo que sigue para Atlético Tucumán y Huracán

En la próxima fecha ambos equipos jugarán este lunes desde las 21.15. Atlético Tucumán visitará a Huracán y Central Córdoba recibirá a San Lorenzo.

Atlético Tucumán Central Córdoba Torneo Clausura
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